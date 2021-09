Google, Facebook, Microsoft: Πάνω από 97 εκατ. ευρώ τον χρόνο για λόμπινγκ στις πολιτικές της ΕΕ για την ψηφιακή οικονομία

Η Google έρχεται πρώτη με 5,75 εκατ. ευρώ και ακολουθούν η Facebook με 5,5 εκατ. ευρώ, η Microsoft με 5,25 εκατ., η Apple με 3,5 εκατ., η Huawei Technologies Co Ltd με 3 εκατ. και η Amazon.com Inc στην έκτη θέση με 2,75 εκατ., σύμφωνα με την έρευνα