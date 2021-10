Αρκετοί άμαχοι πολίτες σκοτώθηκαν ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε στην Καμπούλ του Αφγανιστάν την Κυριακή 3 Οκτωβρίου. Η βόμβα ήταν τοποθετημένη στην είσοδο του τζαμιού Eid Gah και εξερράγη, αφήνοντας πολλούς άμαχους νεκρούς σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ. Ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, χωρίς όμως να δίνει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες μέσω Twitter αναφέρουν ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 12 και οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 30.

Initial report suggests that at least 12 killed and 32 more wounded due to the explosion in #Kabul’s EID Gah mosque.