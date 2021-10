Νόμπελ Ειρήνης 2021: Μαρία Ρέσσα και Ντμίτρι Μουράτοφ οι δύο δημοσιογράφοι που πήραν το φετινό βραβείο

Στη Μαρία Ρέσσα και τον Ντμίτρι Μουράτοφ απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης 2021 από τη Νορβηγική Επιτροπή. Οι δύο νέοι κάτοχοι του Νόμπελ Ειρήνης τιμήθηκαν «για τις προσπάθειές τους στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη βιώσιμη ειρήνη», όπως ανέφερε η Επιτροπή.

Η Μαρία Αντζελίτα Ρέσσα είναι Φιλιππινέζα-Αμερικανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Rappler. Προηγουμένως πέρασε σχεδόν δύο δεκαετίες δουλεύοντας ως κύρια ερευνητική δημοσιογράφος στη Νοτιοανατολική Ασία για το CNN. Ο Ντμίτρι Αντρέιβιτς Μουράτοφ είναι Ρώσος δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης της ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta, που έχει ανακηρυχθεί από την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων ως «η μόνη πραγματικά κριτική εφημερίδα με εθνική επιρροή στη Ρωσία σήμερα».

