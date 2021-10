Τραγικός θάνατος στο θέατρο Μπολσόι – Κομμάτι του σκηνικού έπεσε πάνω σε ηθοποιό

Tραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο θέατρο Μπολσόι της Μόσχας όταν κομμάτι του σκηνικού κατέρρευσε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ηθοποιός που βρισκόταν στη σκηνή. «Κομμάτι του σκηνικού έπεσε και σκότωσε τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της παράστασης στο θέατρο Μπολσόι» δήλωσε πηγή στο Sputnik.

Χρήστες των social media ανέφεραν ότι το τραγικό συμβάν σημειώθηκε, ενώ ανέβαινε η όπερα Σάντκο, ενώ οι θεατές οδηγήθηκαν προς τις εξόδους.

A 37-year-old man performing in an opera at Moscow's renowned Bolshoi Theatre was killed in an accident on stage https://t.co/w8nFWa4rQp pic.twitter.com/HpaOXWVyPX