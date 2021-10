Συναγερμός έχει σημάνει στο Εσσεξ της Βρετανίας, καθώς γνωστός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από εκκλησία μεθοδιστών. Πρόκειται για τον βουλευτή σερ Ντέιβιντ Αμές (David Amess), ο οποίος είναι γνωστός για τις θέσεις του υπέρ του Brexit.

Οπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ, το συμβάν έλαβε χώρα έξω από την εκκλησία μεθοδιστών Belfairs στο Leigh-on-Sea του Εσσεξ, με τον βουλευτή να βρίσκεται έξω από τον ιερό ναό σε εκδήλωση γνωριμίας με απλούς πολίτες. Σύμφωνα με το Sky News, o Αμές δέχθηκε «πολλές μαχαιριές» και έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Something big going on outside Belfairs Methodist Church on Eastwood Road North near the Woodcutters 😳 Police, ambulances and air ambulance!! Apparent stabbing!! @Essex_Echo @YourSouthend pic.twitter.com/VQ4vKpR2qX