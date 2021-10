Έρικ Σμιθ: Αποφυλακίζεται μετά από 27 χρόνια ο δολοφόνος τετράχρονου αγοριού - Ήταν τότε 13 ετών

Το 1994 καταδικάστηκε πως στραγγάλισε και κακοποίησε σεξουαλικά ένα τετράχρονο παιδί. Ο ίδιος ήταν 13 χρονών όταν διέπραξε το έγκλημα και του επιβλήθηκε η μέγιστη ποινή που θα μπορούσε να επιβληθεί σε έναν ανήλικο δολοφόνο. Πλέον, 27 χρόνια μετά, ο Έρικ Σμιθ ετοιμάζεται για να βγει από τη φυλακή, με την αποφυλάκισή του να έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στη Νέα Υόρκη.

Το καλοκαίρι του 1993 ο 13χρονος τότε Έρικ Σμιθ παρέσυρε τον τετράχρονο Ντέρικ Ρόμπι σε ένα πάρκο στη δυτική Νέα Υόρκη. Εκεί τον χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του με μία πέτρα και τον έπνιξε - πριν κακοποιήσει σεξουαλικά το σώμα του με ένα ραβδί. Η υπόθεσή του είχε συγκεντρώσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, με τον ίδιο να εμφανίζεται στο δικαστήριο με μία μπλούζα με τον Μπαγκς Μπάνι.

Λίγες ημέρες μετά από το έγκλημά του, ομολόγησε στη μητέρα του το τι είχε κάνει. Μετά τη σύλληψή του, ο Έρικ υποβλήθηκε σε εκτεταμένες ιατρικές εξετάσεις από ειδικούς προκειμένου να προσδιοριστεί το κίνητρο. Ένας ψυχίατρος μάλιστα προσπάθησε να υποστηρίξει ότι ήταν ψυχικά άρρωστος - τον διέγνωσε με διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή που κάνει τα άτομα να είναι βίαια και απρόβλεπτα. Ωστόσο, ο ειδικός της εισαγγελίας είπε ότι ήταν μια σπάνια διαταραχή που σπάνια παρατηρήθηκε στην ηλικία του Σμιθ. Το δικαστήριο του επέβαλε τη μέγιστη των ποινών.

Το 2014 σε μία ακρόαση για αίτηση αποφυλάκισης που είχε καταθέσει ανέφερε πως είχε δεχθεί bullying τόσο από την οικογένειά του όσο και από άλλα παιδιά για την εμφάνισή του τονίζοντας πως έβγαλε όλη του την οργή πάνω στον τετράχρονο Ντέρικ. Ωστόσο όπως είχε επισημάνει θεωρούσε πως παρά τα όσα έκανε στο μικρό αγόρι εκείνο θα σηκωνόταν ξανά. Δεν πίστευε πως τον είχε σκοτώσει. «Δεν του άξιζε τίποτα από όλα όσα του έκανα. Κανείς δεν αξίζει τέτοιου είδους βία. Ήμουν θυμωμένος και οργισμένος» είχε αναφέρει σύμφωνα με τη The Sun.

Στις 5 Οκτωβρίου ο Έρικ Σμιθ κατέθεσε την 11η αίτηση για αποφυλάκιση η οποία εν τέλει έγινε αποδεκτή. Τα συμβούλιο αποφυλάκισης εξετάζουν μεταξύ άλλων τον κίνδυνο που υπάρχει για τον κόσμο, την ικανότητα των αποφυλακισμένων να επανενταχθούν στον έξω κόσμο αλλά και να αντιμετωπίσουν τους συγγενείς του θύματος.

BREAKING: Eric Smith, who was 13 years old when he murdered four-year-old Derrick Robie of Savona in 1993, will be released from prison next month. https://t.co/aaZXbqWDpg