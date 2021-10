Τρία σκυλιά έχουν παγιδευτεί κοντά στο ηφαίστειο της Λα Πάλμα στις Κανάριες Νήσους. Κοιμούνται πάνω στην τέφρα και ταΐζονται από εθελοντές με τη βοήθεια drones. Tώρα, ένας άνδρας ευελπιστεί πως θα καταφέρει να τα σώσει με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς απαγορεύεται να πετάξουν ελικόπτερα στην περιοχή.

Τα τρία σκυλιά βρίσκονται εγκλωβισμένα εδώ και εβδομάδες σε μια εγκαταλελειμμένη αυλή, η οποία έχει καλυφθεί από ηφαιστειακή τέφρα στη Λα Πάλμα. Τα ταΐζουν οι αρχές με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που πετάνε φαγητό, ωστόσο μέχρι στιγμής κανείς δεν είχε καταφέρει να βγάλει άκρη με ποιον τρόπο θα τα έσωζε. Τα ελικόπτερα απαγορεύεται να πετάξουν στην περιοχή, λόγω των θερμών αερίων, που θα μπορούσαν να καταστρέψουν το στροφείο τους.

Αφότου αξιολόγησαν την προτεινόμενη αποστολή διάσωσης, οι αρχές διαχείρισης εκτάκτων αναγκών ανέφεραν, σε μια ανακοίνωση, ότι αποφάσισαν να την επιτρέψουν. Ο Χάιμε Περέιρα, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης ντρόουν Aerocamaras, δήλωσε πως σχεδιάζει να στείλει ένα drone βάρους 50 κιλών, εξοπλισμένο με ένα μεγάλο δίκτυ, προκειμένου να επιχειρήσει να μαζέψει τα σκυλιά, ένα-ένα, και να τα μεταφέρει σε ασφαλές μέρος, σε απόσταση 450 μέτρων μακριά από τη λάβα.

«Είναι η πρώτη φορά που ένα ζώο διασώζεται με τη βοήθεια ενός drone και η πρώτη φορά που θα πρέπει να το πιάσει», είπε ο Περέιρα στο Reuters. «Είναι αυτή η τελευταία εναλλακτική για τους σκύλους; Τότε θα το προσπαθήσουμε», ανέφερε. Ο χειριστής του drone θα έχει μόλις 4 λεπτά για να προσελκύσει τον σκύλο στο δίκτυ και άλλα 4 λεπτά να τον απομακρύνει». «Αυτό που δεν θέλουμε είναι να εξαντληθεί η μπαταρία, όταν θα πετάμε πάνω από τη λάβα», εξήγησε ο Περέιρα. «Τρώνε ελάχιστα εδώ και εβδομάδες. Ίσως να έρθουν ή να φοβηθούν από το αεροσκάφος. Εξαρτιόμαστε πραγματικά από την αντίδρασή τους», επεσήμανε.

Abandoned #dogs trapped on a tiny island of land cut off by lava from #LaPalma volcano are being kept alive with food parcels delivered by #DRONES pic.twitter.com/RIapbUKRHh