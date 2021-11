Cleo Smith: Κλειδωμένη σε σπίτι που απέχει 7 λεπτά από το δικό της βρέθηκε η 4χρονη «Μαντλίν» της Αυστραλίας

Μετά από 18 ημέρες που έμοιαζαν με αιώνα, η 4χρονη Cleo Smith που είχε χαρακτηρισθεί ως η «Μαντλίν» της Αυστραλίας βρέθηκε ζωντανή και καλά στην υγεία της! Η μικρή ήταν κλειδωμένη σε ένα σπίτι στη δυτική Αυστραλία, στην περιοχή Carnarvon.

«Η ομάδα αστυνομικών εισέβαλε στην κλειδωμένη οικία στις 01:00. Εντόπισαν τότε τη μικρή Cleo σε ένα από τα δωμάτια», προσέθεσε ο αστυνομικός Κολ Μπλάντς που ανακοίνωσε τη χαρμόσυνη είδηση και τόνισε ότι το κοριτσάκι βρίσκεται και πάλι με τους γονείς του. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, όπου βρισκόταν η μικρή, ένας αξιωματικός την πήρε αγκαλιά και τη ρώτησε: «ποιο είναι το όνομά σου;». Εκείνη απάντησε: «Cleo» και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα τα χαμόγελα περισσεύουν!

#ABDUCTED #Australian girl #CLEOSMITH found #ALIVE! A man from #Carnarvon has been taken into Custody. One of the officers picked her up into his arms and asked her 'what's your name?' he said. 'She said: 'My name is Cleo'.' #truecrime #news #breakingnews #fyp #MyNameIsCleo ♥️ pic.twitter.com/kGKXAgoye2