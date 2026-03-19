Στο TikTok ανάρτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το βίντεο που αποτέλεσε την αφρομή για την έντονη αντιπαράθεσή της με τον Άδωνι Γεωργιάδη εχθές (18/03) στη Βουλή.

Το ντοκουμέντο, που έχει ήδη συγκεντρώσει πολλές προβολές στα κοινωνικά δίκτυα και βιντεοσκόπησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δείχνει τον Υπουργό να τρώει κρακεράκια εντός Βουλής. Μάλιστα, στην ανάρτηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει επεξεργαστεί το ντοκουμέντο και έχει βάλει ηχητικό απόσπασμα από παλαιότερη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ο οποίος είχε πει τη φράση: «Στην κουζίνα σας», απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης.

@zoekonstant Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια! @Πλεύση Ελευθερίας Official ♬ πρωτότυπος ήχος - zoekonstant

Η «κόντρα» δεν έμεινε μόνο στο διαδίκτυο αλλά μεταφέρθηκε και στη Βουλή. «Συγγνώμη τι γράφει στο βίντεο. Συγγνώμη κύριε πρόεδρε», για να συμπληρώσει αμέσως μετά με έντονο ύφος: «Με συγχωρείτε, δεν το δέχομαι αυτό», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αυτό ήταν και το σημείο όπου η κατάσταση ξέφυγε εντελώς. Ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε στην καταγγελία του, απαιτώντας την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, φωνάζοντας: «Σταματήστε. Μας καταγράφει σε βίντεο. Να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής. Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο. Παρακαλώ πολύ».

Η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανέβασε περαιτέρω το θερμόμετρο, καθώς ακούστηκε να λέει σε υψηλούς τόνους: «Κοιτά εδώ τραμπουκισμοί». Ο υπουργός, φανερά εκνευρισμένος, επανήλθε απαιτώντας: «Παρακαλώ πολύ να έρθει εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής».