Θανάσης Ευθυμιάδης: «Πιστέψτε με, η πατριαρχία συντηρείται πρώτα από τις γυναίκες»

Για την πατριαρχία, το θέατρο και την επιτυχημένη σειρά Ντόλτσε Βίτα μίλησε ο ηθοποιός Θανάσης Ευθυμιάδης ο οποίος έκανε μετά από έξι χρόνια την θεατρική του επιστροφή.

Αρχικά μίλησε για την παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι» στην οποία και πρωταγωνιστεί λέγοντας ότι: «Η χαρά είναι διπλή γιατί ακούς τον κόσμο και η ανταμοιβή είναι άμεση. Οι λόγοι που γύρισα είναι τα άτομα. Η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Χρήστος Χστζηπαναγιώτης, ο Μιχάλης ο Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου», δήλωσε στο Breakfast at STAR, στο STAR, ενώ αυμπλήρωσε ότι οι δύο του κόρες έχουν έρθει ήδη να τον δουν στο θέατρο.



Απαντώντας στην ερώτηση για τον εναλλακτικό τρόπο ζωής του δήλωσε: «Για εμένα δεν είναι εναλλακτικός ο τρόπος που ζω αλλά ο φυσιολογικός. Ο ελεύθερος μου χρόνος είναι στη φύση».

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης μίλησε επίσης για την πατριαρχία με αφορμή το Ντόλτσε Βίτα: «Το Ντόλτσε Βίτα είναι η σειρά που έβαλε και αυτή το λιθαράκι της ώστε να αισθάνονται λίγο καλύτερα οι γυναίκες και να είναι σε μια πιο κοντινή απόσταση ισότητας με τον άνδρα.

Δεν ήταν αποδεκτό όπως είναι τώρα το Ντόλτσε Βίτα, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που μου φώναζαν στον δρόμο Δεν ντρέπεσαι να φιλάς την μεγαλύτερη; Γυναίκες παρακαλώ το φώναζαν. Πιστέψτε με, η πατριαρχία συντηρείται πρώτα από τις γυναίκες».