Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν ιρανικό πύραυλο στην Σαουδική Αραβία

Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια.

Τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν έπειτα από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Ο υπ. Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε το γεγονός λέγοντας: «Η ελληνική συστοιχία patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.

Η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί τόσο καιρό και έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Η διαρκής αύξηση των τιμών του πετρελαίου αποτελεί μία τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού και ακρίβειας, μας απειλεί επίσης και είναι μία μεγάλη απειλή.

Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου, έχει σε αυτήν την συγκυρία, μία μεγάλη σημασία.

Θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν».

H ενημέρωση από το ΥΠΕΘΑ

«Γνωρίζεται ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.»