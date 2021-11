Υστερα από την ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη της απαγωγής της 4χρονης Κλίο Σμιθ, οι αυστραλιανές Αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν 36χρονο, ονόματι Τέρενς Κέλι, ο οποίος φέρεται να είναι ο απαγωγέας της μικρής, της οποίας τα ίχνη χάθηκαν σε ένα κάμπινγκ που είχε πάει με τους γονείς της. H Αστυνομία στη Δυτική Αυστραλία απήγγειλε κατηγορίες στον 36χρονο Τέρενς Κέλι ότι «πήρε με τη βία ένα παιδί κάτω των 16 ετών», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η απαγωγή, είχε γίνει στις 16 Οκτωβρίου και το κοριτσάκι εντοπίστηκε ύστερα από έρευνες των Αρχών σε περιοχή πολύ κοντινή σ' αυτήν που διέμενε, στις 2 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές που κατά τα φαινόμενα κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της πολύκροτης υπόθεσης, ο απαγωγέας φέρεται να είχε ανοίξει το φερμουάρ της σκηνής που βρισκόταν η μικρή με τους γονείς της και την πήρε μαζί με τον υπνόσακό της, την ώρα που τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας κοιμόντουσαν.

