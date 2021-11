Στους εννέα ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους - κυρίως νέων - εν μέσω πανικού και ποδοπατημάτων που σημειώθηκε στη συναυλία του Travis Scott στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld μετά τον θάνατο μιας 22χρονης φοιτήτριας στο Τέξας, σύμφωνα με έναν δικηγόρο της οικογένειάς της.

Η Μπάρτι Σαχάνι, 22 ετών, πέθανε από «φρικτά τραύματα» που υπέστη στη συναυλία ραπ. Η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου A&M του Τέξας νοσηλευόταν και βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη, δήλωσε ο Τζέιμς Λάσιτερ, δικηγόρος της οικογένειας. Το μουσικό φεστιβάλ Astroworld στο Χιούστον που ξεκινούσε την περασμένη Παρασκευή εξελίχθηκε σε τραγωδία καθώς θεατές ποδοπατήθηκαν κατά την εναρκτήρια συναυλία του ράπερ Travis Scott.

Bharti Shahani, 22, Dies After Being Declared Brain Dead from Astroworld Injuries: 'Bharti Is Love,' Says Mom https://t.co/jswUymcsrs