Travis Scott: Πέθαινε ο κόσμος και τραγουδούσε στη σκηνή επί 40 λεπτά - Οταν ο Μάικλ Τζάκσον διέκοπτε τις συναυλίες του

Η αντίδραση του Travis Scott στη μοιραία συναυλία του Χιούστον στο Τέξας δεν ήταν καθόλου επαγγελματική. Οι πυροσβέστες τον προειδοποίησαν για τον πανικό που προκάλεσε, με ανθρώπους να ποδοπατούνται αλλά εκείνος συνέχιζε να τραγουδά για άλλα 37 λεπτά απτόητος. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό: Οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Το προσωπικό της συναυλίας αγνόησε τις εκκλήσεις των παρευρισκομένων να σταματήσει νωρίτερα η συναυλία, σύμφωνα με το Houston Chronicle.

Πολλοί είναι οι μεγάλοι σταρ που σε παρόμοια περιστατικά όχι μόνο δεν αντέδρασαν όπως ο Travis Scott αλλά διέκοψαν οι ίδιοι τη συναυλία τους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου καλλιτέχνη είναι ο Michael Jackson, ο οποίος συχνά προκαλούσε λιποθυμίες σε fans, μόνο και μόνο βλέποντάς τον. Όταν όμως συνέβαινε αυτό και γινόταν αντιληπτό από τον ίδιο, μεριμνούσε ώστε τα άτομα αυτά να μεταφέρονται και να τους δίνονται οι πρώτες βοήθειες.

Το βίντεο επίσης που συγκρίνεται με το τραγικό συμβάν του Astroworld είναι μια συναυλία του Dave Grohl και των Foo Fighters το 2018 στη Μινεσότα, όπου ο DG σταμάτησε για λίγο τη ροή της συναυλίας, προκειμένου να βοηθήσει ένα αυτιστικό παιδί που βρισκόταν στο πλήθος. Συγκεκριμένα, έγραψε σε ένα tweet:

In light of the tragic Astroworld deaths, here's a clip of Dave Grohl stopping a Foo Fighters show in its tracks to help out an autistic child in the crowd. Take note, performers - you often see things security cannot. Look out for your fans. pic.twitter.com/Fq6CMUDnGN