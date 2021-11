Εντείνονται οι ανησυχίες για την υγεία της 95χρονης βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας. Μετά την απουσία της από την Ημέρα Μνήμης του Λονδίνου που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις της χρονιάς, η Mirror αποκαλύπτει ότι τα καθήκοντά της έχει αναλάβει μία «επιτροπή» με 7 «υπέροχους» των ανακτόρων.

Πηγές από τα ανάκτορα είπαν στη Mirror πως οι «7» θα αναλάβουν τις υποχρεώσεις της βασίλισσας «για όσο χρειαστεί», ενώ η Ελισάβετ αναπαύεται στο κάστρο του Ουίνδσορ και ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών της. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον σχεδιασμό προβλέπεται πως η επιτροπή θα φέρει εις πέρας τα καθήκοντα της βασίλισσας μέχρι την Άνοιξη του 2022.

Όσο για την επιτροπή, αποτελείται από τον διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Κάρολο και την σύζυγό του Καμίλα, την πριγκίπισσα Άννα, τον πρίγκιπα Εδουάρδο και τη σύζυγό του Σόφι, τον δούκα του Κέιμπριτζ πρίγκιπα Ουίλιαμ και την δούκισσα του Κέιμπριτζ Κέιτ Μίντλετον. Οι επτά υπέροχοι «βοηθοί» της βασιλικής οικογένειας έχουν δεσμευτεί να παρέμβουν και να βοηθήσουν «όσο χρειαστεί» όπως γράφει η εφημερίδα «Mirror» επικαλούμενη έγκυρες πηγές στο άρθρο με τίτλο «Magnificent Seven senior royals to help with Queen's duties until spring as she rests». Το Παλάτι φαίνεται πως εμπνεύστηκε από το επιτυχημένο γουέστερν υπό τον τίτλο: «Kαι οι επτά ήταν υπέροχοι», για να «βαπτίσει» την ομάδα που θα αναλάβει τα καθήκοντα της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Η βασίλισσα Ελισάβετ ακύρωσε την παρουσία της στην Ημέρα Μνήμης προς τιμήν των πεσόντων των ενόπλων δυνάμεων από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο... Η βασίλισσα έπαθε διάστρεμμα στην πλάτη της και αποφάσισε το σημερινό πρωινό με μεγάλη λύπη πως δεν μπορεί να παραστεί στη Λειτουργία της Κυριακής για την Ημέρα Μνήμης στο Κενοτάφιο», ήταν η τελευταία ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.