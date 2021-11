Ρότερνταμ: Άγρια επεισόδια σε διαδήλωση κατά του lockdown για τους ανεμβολίαστους – Πυροβολούσαν στον αέρα οι αστυνομικοί

Δύσκολη ήταν η νύχτα της Παρασκευής για την πόλη του Ρότερνταμ, αφού στη διάρκεια διαδήλωσης κατά του lockdown που πραγματοποιήθηκε από μερικές εκατοντάδες άτομα, ξέσπασαν άγρια επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, οι οποίοι, μάλιστα, πυροβόλησαν στον αέρα πολλές φορές προκειμένου να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος.

Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε ότι οι ταραξίες έβαλαν φωτιές και έριχναν πυροτεχνήματα, αναγκάζοντας τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να πυροβολήσουν στον αέρα, ενώ σημείωσε ότι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη διάρκεια των επεισοδίων.

Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί έκαναν επίσης χρήση νερού υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος και ότι πυρπολήθηκαν αστυνομικά οχήματα.

Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης να περιορίσει την είσοδο στους κλειστούς χώρους μόνο για όσους διαθέτουν «υγειονομικό διαβατήριο», το οποίο δείχνει αν έχουν εμβολιαστεί ή αν έχουν αναρρώσει από την Covid-19.

Αυτό το πάσο είναι επίσης διαθέσιμο επί του παρόντος και για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, όμως έχουν υποβληθεί σε τεστ και έχει βγει αρνητικό.

