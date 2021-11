Darrell Brooks: Σοκαριστικές οι μαρτυρίες από την τραγωδία που προκάλεσε το όχημα του ράπερ

Εικόνες απόλυτου χάους και τρόμου περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν στη χριστουγεννιάτικη παρέλαση της Γουακέσα των ΗΠΑ, όπου εισέλαβε το όχημα του ράπερ Darrell Brooks, παρασύροντας συμμετέχοντες και σκοτώνοντας πέντε από αυτούς, ενώ υπάρχουν και 40 τραυματίες. Ένας αυτόπτης μάρτυρας αναφέρθηκε ακριβώς στη στιγμή του δυστυχήματος, περιγράφοντας τα εξής: «Απλώς περνούσε μέσα από τους ανθρώπους, σώματα πετάγονταν παντού, δεν τους πάτησε, τους πέταξε στον αέρα».

Μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο σημείωσε πως «είδαμε ένα κόκκινο αυτοκίνητο να τρέχει στον δρόμο, ενώ ήταν σε εξέλιξη η παρέλαση», καθώς αρχικά πίστεψε ότι ήταν κάποιο περιπολικό, αλλά κατάλαβε σύντομα ότι δεν επρόκειτο για κάτι τέτοιο. «Ο κόσμος άρχισε να τσιρίζει: "κουνηθείτε, κουνηθείτε" για να βγει από τον δρόμο» περιέγραψε, ενώ λύγισε μιλώντας για τους τραυματίες. «Ξέρω ότι υπάρχουν μερικές απώλειες, αλλά και άτομα που είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Πολλά παιδιά».

Μία δεύτερη γυναίκα περιέγραψε τη σκηνή που αντίκρισε όταν έτρεξε στο σημείο: «Ήταν παιδιά στο δρόμο και όλοι ήταν τρομαγμένοι. Όλοι τσίριζαν και έκλαιγαν, όλα έγιναν τόσο γρήγορα». Η ίδια έκανε λόγο και για «ένα μικρό κοριτσάκι που χτυπήθηκε και απογειώθηκε».

Όσον αφορά στους τραυματίες, σημείωσε πως ορισμένοι είχαν σπασμένα χέρια ή πόδια και ούρλιαζαν από τον πόνο. «Υπήρχαν μητέρες και πατεράδες που φώναζαν τα παιδιά τους, κόσμος έτρεχε» σημείωσε άλλο άτομο. Γονέας, το παιδί του οποίου συμμετείχε στην παρέλαση, αναφέρθηκε στα όσα έμειναν στο οδόστρωμα μετά το σοβαρό περιστατικό. «Υπήρχαν παπούτσια, χυμένη σοκολάτα παντού. Αναγκάστηκα να περάσω από το ένα κουλουριασμένο σώμα στο άλλο για να βρω την κόρη μου».

«Η σύζυγός μου και οι δύο κόρες μου παραλίγο να χτυπηθούν. Σας παρακαλώ προσευχηθείτε για όλους» ζήτησε και κατέληξε σημειώνοντας: «Ήταν χάος. Δεν περιμένεις κάτι τέτοιο να συμβεί εδώ. Είναι Γουακέσα. Είναι πολύ ασφαλές μέρος. Δεν βλέπεις τέτοια πράγματα εδώ».

Ποιος είναι ο ράπερ Darrell Brooks

Ο Darrell Boroks επισημαίνει πάντα πως είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στη δυτική όχθη του Μιλγουόκι. Μια περιοχή σκληρή, κάτι που ο ίδιος στο είχε ως παράσημο. Ο Μπρουκς μόνο άγνωστος δεν είναι στις Aρχές του Μιλγουόκι και της ευρύτερης περιοχής στο Ουισκόνσιν.

Πρωτοσυνελήφθη το 1999 σε ηλικία 17 ετών και από τότε τον έχουν πιάσει αρκετές φορές για κατοχή μαριχουάνας, μικροκλοπές και αντίσταση κατά των αστυνομικών. Μάλιστα είχε βρεθεί και πάλι στα χέρια των Αρχών στις αρχές του μήνα μετά από αντίσταση κατά της αρχής σε έλεγχο για καταγγελίες περί ενδοοικογενειακής βίας. Είχε πληρώσει εγγύηση 1.000 δολαρίων και είχε αφεθεί ελεύθερος στις 19 Νοεμβρίου. Και τρεις ημέρες αργότερα οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπους...

Πώς συνδέεται με την αθώωση Ρίτενχαους

Η Γουακέσα και η Κενόσα απέχουν περίπου 80 χιλιόμετρα μεταξύ τους. Και πολύ είναι αυτοί που βλέπουν την πράξη του Ντάρελ Μπρουκς ως ένα κομμάτι των αντιδράσεων για την αθώωση του Κάιλ Ρίτενχαους. Είναι ο έφηβος που πυροβόλησε και σκότωσε δύο άνδρες, ενώ τραυμάτισε έναν τρίτο, στο περιθώριο των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων, τον Αύγουστο του 2020. Μετά την αθωωτική απόφαση ο Μπρουκς έκανε post στο Facebook που πλέον «αποκωδικοποιείται» διαφορετικά.