Darrell Brooks: Ποιος είναι ο ράπερ MathBoi Fly που κατηγορείται για την τραγωδία στο Ουισκόνσιν

Το Ουισκόνσιν είναι και πάλι στο επίκεντρο της επικαιρότητας για ένα ακόμη τραγικό γεγονός και πολλοί είναι εκείνοι που βλέπουν σύνδεση ανάμεσα στην τραγωδία που έγινε τα ξημερώματα με τους πέντε νεκρούς και τους 40 τραυματίες, αλλά και στη δικαστική απόφαση προ ολίγων ημερών με την αθώωση του Κάιλ Ρίτενχαους του έφηβου που σκότωσε δύο ανθρώπους το 2020 στην Κενόσα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει στα Μέσα των ΗΠΑ ο κύριος ύποπτος για το μακελειό στην πόλη Γουακέσα είναι ο Darrell Brooks. Ένας 39χρονος ράπερ, γνωστός και με το όνομα MathBoi Fly, που έχει συλληφθεί ως ο οδηγός του κόκκινου Ford που έσπειρε τον θάνατο στη χριστουγεννιάτικη παρέλαση της πόλης. Εκείνος που με το όχημα τους έσπασε τα οδοφράγματα, εισέβαλε σε μία χριστουγεννιάτικη παρέλαση στα προάστια του Μιλγουόκι.

Ο ίδιος επισημαίνει πάντα πως είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στη δυτική όχθη του Μιλγουόκι. Μια περιοχή σκληρή, κάτι που ο ίδιος στο είχε ως παράσημο. Ο Μπρουκς μόνο άγνωστος δεν είναι στις αρχές του Μιλγουόκι και της ευρύτερης περιοχής στο Ουισκόνσιν.

Πρωτοσυνελήφθη το 1999 σε ηλικία 17 ετών και από τότε τον έχουν πιάσει αρκετές φορές για κατοχή μαριχουάνας, μικροκλοπές και αντίσταση κατά των αστυνομικών. Μάλιστα είχε βρεθεί και πάλι στα χέρια των Αρχών στις αρχές του μήνα μετά από αντίσταση κατά της αρχής σε έλεγχο για καταγγελίες περί ενδοοικογενειακής βίας. Είχε πληρώσει εγγύηση 1.000 δολαρίων και είχε αφεθεί ελεύθερος στις 19 Νοεμβρίου. Και τρεις ημέρες αργότερα οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπους...

Το κόκκινο SUV, Ford, ήταν το κλειδί ώστε να εντοπίσουν τον Darrell Brooks. Πέρα από το γεγονός πως το είχε συμπεριλάβει σε ένα βίντεο κλιπ του (όπως και φαίνεται στην κεντρική φωτό, αλλά και στο βίντεο που ακολουθεί), επιβεβαιώθηκε πως ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι που είχε δηλώσει πρόσφατα στις αρχές ως τον τόπο κατοικίας του. Παράλληλα, όπως σημειώνεται από τα αμερικανικά Μέσα, είχε πάνω του ένα κλειδί της συγκεκριμένης μάρκας αυτοκινήτων.

