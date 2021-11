Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ εκεί που τα ξημερώματα αυτοκίνητο μετά από τρελή πορεία έπεσε πάνω σε παρέλαση εν όψει των Χριστουγέννων. Δεκάδες ανήλικοι οι τραυματίες καθώς στην παρέλαση συμμετείχαν κυρίως μικρά κορίτσια ηλικίας ως 15 ετών.

Another Footage of the moment a red SUV plowed through during the Waukesha Holiday Parade. pic.twitter.com/aExvmkwfqp

Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί και σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα πρόκειται για τον ράπερ Darrell Brooks. Γνωστός με το ψευδώνυμο «MathBoi Fly» είχε στο παρελθόν χρησιμοποιήσει ένα ίδιο κόκκινο SUV σε κάποιο video clip τραγουδιού του. Είναι γνωστό στις αρχές καθώς συνελήφθη για πρώτη φορά το 1999 σε ηλικία 17 ετών. Μάλιστα είχε βρεθεί και πάλι στα χέρια των Αρχών στις αρχές του μήνα μετά από αντίσταση κατά της αρχής σε έλεγχο για καταγγελίες περί ενδοοικογενειακής βίας. Είχε πληρώσει εγγύηση 1.000 δολαρίων και είχε αφεθεί ελεύθερος στις 19 Νοεμβρίου. Και τρεις ημέρες αργότερα οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπους...

🇺🇸The alleged Waukesha suspect, Darrell E. Brooks, black male, late 30s is the suspect in custody in Waukesha.



This is a picture from his “Rap Video”



⚡️that's the same car#USA pic.twitter.com/82mEsg5Oyr