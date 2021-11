Τραγωδία στη Βουλγαρία - Ζάεφ: «Κοιμόντουσαν, έσπασαν τα τζάμια για να σωθούν»

Η Βουλγαρία προσπαθεί να συνέλθει από την τραγωδία που συνέβη στα ξημερώματα κοντά στο χωριό Μπόσνεκ -κάπου 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σόφιας- όταν τουριστικό λεωφορείο άρπαξε φωτιά οδηγώντας στον θάνατο συνολικά 46 επιβάτες μεταξύ των οποίων τα 12 παιδιά. Στο μοιραίο όχημα επέβαιναν πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, και επέστρεφαν στα Σκόπια έπειτα από επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη.

Οι μαρτυρίες που μεταφέρουν οι επτά διασωθέντες σοκάρουν ακόμη περισσότερο για τις τελευταίες στιγμές των θυμάτων και τις προσπάθειες που έκαναν ώστε να εγκαταλείψουν το φλεγόμενο λεωφορείο. «Μου ανέφερε ότι κοιμόντουσαν στο λεωφορείο όταν ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη. Κατάφεραν να σπάσουν ένα από τα τζάμια και να σωθούν μερικοί άνθρωποι. Δυστυχώς οι άλλοι δεν μπόρεσαν να σωθούν» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ μετά από συνομιλία που είχε με εγκαυματία που νοσηλεύεται στη Σόφια. «Είναι μια φοβερή τραγωδία διότι τα περισσότερα θύματα είναι νέοι: 12 παιδιά κάτω των 18 ετών και οι άλλοι 20-30 ετών. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πολίτες της χώρας μας, αλλά υπάρχουν και από τη Σερβία», πρόσθεσε ο Ζάεφ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι δήλωσε ότι το λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες ανήκε σε τουριστικό γραφείο των Σκοπίων. Σε αυτό, όπως είπε, επέβαιναν κυρίως νεαρά ζευγάρια που εκμεταλλεύτηκαν το τριήμερο, καθώς χθες, Δευτέρα, ήταν αργία στη χώρα - Ημέρα Αλβανικού Αλφαβήτου- και πήγαν εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη. Τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Ο κ. Νικόλοφ είπε νωρίτερα πως ακόμη δεν είναι σαφές εάν η φωτιά προκάλεσε το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το όχημα, ή προκλήθηκε από αυτό.

Το δικό του μήνυμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν έστειλε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που δήλωσε τρομοκρατημένος από το τρομερό δυστύχημα που στέρησε τη ζωή μεταξύ άλλων και σε μικρά παιδιά.

I am absolutely horrified by the terrible accident and loss of life in Bulgaria early this morning, especially of young children. Our prayers go out to the families of those who lost their lives. A speedy recovery to those injured.