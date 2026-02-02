Μενού

Grammys 2026: Η τολμηρή εμφάνιση της Chappell Roan και τα «μεσαιωνικά» τατουάζ που έκλεψαν την παράσταση

Η εμφάνιση της Chappell Roan στα Grammys, εντυπωσίασε χάρη στο ιδιαίτερο ρούχο της, ενώ την προσοχή τράβηξαν και τα τατουάζ «μεσαιωνικού τύπου» σε ολόκληρη την πλάτη της.

Newsroom
Chappell Roan
Η Chappell Roan στα Grammys 2026 | Getty Images
Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Τσάπελ Ρόουν (Chappell Roan) εντυπωσίασε με την τολμηρή της εμφάνιση στη λαμπερή βραδιά των Grammys 2026. 

Η 27χρονη Roan φόρεσε ένα ειδικά κατασκευασμένο νεγκλιζέ φόρεμα και μια διάφανη κάπα για τα 68α ετήσια βραβεία Grammy, τραβώντας την προσοχή χάρη στο ύφασμα από γρανάτης που κρεμόταν από τους κρίκους στις θηλές της τραγουδίστριας.

Chappell Roan
Chappell Roan | Getty Images

Το ειδικά κατασκευασμένο φόρεμα σχεδιάστηκε από τον Miguel Castro Freitas και το styling επιμελήθηκε η Genesis Webb. Ο Freitas φέτος επανασχεδίασε μια συλλογή του 1998 του διάσημου Manfred Thierry Mugler, του οποίου τα σχέδια έχουν φορεθεί από διασημότητες από τη Madonna μέχρι την Cardi B.

Η αποκαλυπτική εμφάνιση μας άφησε να θαυμάσουμε τα υπέροχα τατουάζ της καλλιτέχνιδας που έκλεψαν επίσης την παράσταση. 

«Ξεκινήσαμε με αυτή την πολύ αρχειακή, πλήρη, γυμνή στιγμή.Μόλις μπήκαν στο παιχνίδι τα τατουάζ, όλα έγιναν πολύ μεσαιωνικά, αλλά με έναν πραγματικό τρόπο. Είναι ακόμα φανταστικό και κάτι απόκοσμο, αλλά προσγειωμένο.», δήλωσε άτομο που την επιμελείται, όπως μεταφέρει το marie claire.

Chappell Roan
Chappell Roan | Getty Images

 

Η ίδια η Roan ήταν  υποψήφια για δύο βραβεία Grammy, για την Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία και για το Δίσκο της Χρονιάς, για το κομμάτι της "Subway". Κέρδισε έξι υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy του 2025 και κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Νέας Καλλιτέχνιδας.

