Περιοδικό People: Η Ντόλι Πάρτον και όλα τα πρόσωπα που «σημάδεψαν» το 2021

Το περιοδικό «People» ανακοίνωσε ότι οι Ντόλι Πάρτον, Σάντρα Ο, Σιμόν Μπάιλς, η Δασκάλα της Χρονιάς, Xουλιάνα Ουρτούμπεϊ -μαζί με όλους τους Δασκάλους της Αμερικής- είναι τα τιμώμενα πρόσωπά του το 2021. Το περιοδικό αναφέρει ότι κάθε προσωπικότητα διαδραμάτισε τον ρόλο της για να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος κατά τη διάρκεια μιας «χρονιάς αλλαγών». Το περιοδικό απαρίθμησε επίσης τους διαφορετικούς λόγους για να γιορτάσουμε το 2021, όπως τα βήματα του μωρού προς μια ζωή μετά την πανδημία του κορονοϊού, επανασυνδέσεις με αγαπημένα πρόσωπα και μια πραγματική επανένωση φίλων.

Εν μέσω της πανδημίας, η Ντόλι Πάρτον δώρισε ένα εκατομμύριο δολάρια στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ για να υποστηρίξει την έρευνα για τα εμβόλια κατά της Covid-19, η οποία κατέληξε στο εμβόλιο Moderna. Η σταρ της κάντρι μουσικής έκανε το εμβόλιο της Moderna τον Μάρτιο και δημοσιοποίησε βίντεο στο Instagram στο οποίο τραγουδά την επιτυχία της «Jolene» αλλάζοντας τους στίχους και προτρέποντας τον κόσμο να εμβολιαστεί. Η Ντόλι Πάρτον βοηθά επίσης μέσω της οργάνωσης Imagination Library, η οποία έχει δώσει περισσότερα από 160 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά που έχουν ανάγκη.

Η σταρ της ενόργανης γυμναστικής Σιμόν Μπάιλς έγραψε ιστορία όταν αποχώρησε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 για να επικεντρωθεί στην ψυχική της υγεία. Η 24χρονη κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

H Σάντρα Ο χρησιμοποίησε την ιδιότητά της ως διάσημη ηθοποιός για να υπερασπιστεί το αντιασιατικό μίσος και μίλησε ανοιχτά μετά τις δολοφονίες Ασιατών σε σπα στη Τζόρτζια, αναφέρεται στο άρθρο του περιοδικού.

