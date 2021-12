Σκάνδαλο Επστάιν: Φωτογραφίες με τον Πάπα στη δίκη της Γκισλέιν Μάξγουελ

Φωτογραφίες που ρίχνουν φως στην αινιγματική σχέση που είχε η Γκισλέιν Μάξγουελ με τον Τζέφρι Επστάιν παρουσιάστηκαν στη δίκη για το κύκλωμα trafficking, στην οποία κατηγορούμενη είναι η πάμπλουτη Βρετανή. Οι ένορκοι είδαν, μεταξύ άλλων, φωτογραφία στην οποία η Μάξγουελ έκανε μασάζ στα πόδια του τραπεζίτη, αλλά και καρέ, στο οποίο το ζευγάρι φιλιέται. Το FBI είχε εντοπίσει τις φωτογραφίες αυτές κατά τη διάρκεια επιδρομής στην έπαυλη του Επστάιν στο Μανχάταν το 2019. Στις 10 Αυγούστου 2019 ο μεγιστάνας αυτοκτόνησε στο κελί του. Όσον αφορά τις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, κυκλοφόρησαν ως σκίτσα.

Από την πλευρά τους οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν τον Τζέφρι Επστάιν και την Γκισλέιν Μάξγουελ «συνεταίρους στο έγκλημα» ενώ για την Βρετανή υποστήριξαν ότι είχε ενεργό ρόλο στο δίκτυο παιδοφιλίας. Σε μία άλλη επίμαχη φωτογραφία που παρουσιάστηκε στη δίκη, Μάξγουελ και Επστάιν χαμογελούν, καθώς γίνονται δεκτοί από τον Πάπα στο Βατικανό πριν από δύο και πλέον δεκαετίες. Οι δυο τους είχαν ταξιδέψει στην Ευρώπη με το αεροσκάφος του Επστάιν που σύμφωνα με το δικαστήριο, μετέφερε ανήλικα κορίτσια για «πάρτι» σε όλο τον κόσμο.

