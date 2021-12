Γερμανία: Ο φιλέλληνας πρώην πρέσβης της Αθήνας στο πλευρό του Ολαφ Σολτς - Ο ρόλος του στις επενδύσεις

Μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την Ελλάδα, έρχεται από την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στη Γερμανία. Και αυτό γιατί νέος διπλωματικός σύμβουλος του νέου Καγκελαρίου, Ολαφ Σολτς, αναλαμβάνει ο Γενς Πλέτνερ. Ο τελευταίος ήταν πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα από το 2017 έως το 2019 και έχει εκφράσει ανοιχτά τις φιλελληνικές θέσεις του. Η θέση που αναλαμβάνει ο Πλέτνερ κρίνεται σημαντική στο Ομοσπονδιακό υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, μιας και θα έχει καθήκοντα πολιτικού διευθυντή του γερμανικού ΥΠΕΞ.

Ο κ. Πλέτνερ είναι ένας Διπλωμάτης καριέρας και ανέλαβε τα καθήκοντά του στο πρεσβευτικό πόστο της Αθήνας τον Ιούλιο του 2017, ενώ πριν από την έλευσή του στη χώρα μας, ο 51χρονος διπλωμάτης ήταν διευθυντής του Γραφείου του υπουργού Εξωτερικών Φρανκ - Βάλτερ Στάινμαϊερ και διευθυντής Γραφείου Γενικής Διοίκησης.

Μάλιστα επί των ημερών του στην Αθήνα, είχε προβεί και σε ορισμένες πολύ θετικές δηλώσεις για τις σχέσεις των δύο χωρών, όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο.

Μάλιστα, πριν από μόλις λίγες ημέρες, είχε στείλει μήνυμα στις γερμανικές επιχειρήσεις, όταν σε δήλωσή του τόνισε πως η Ελλάδα αποτελεί ένα νέο τόπο επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση των μνημονίων.

Με αφορμή το οικονομικό συνέδριο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που συνδιοργάνωσαν στο Βερολίνο το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με τον Economist, ο Γερμανός πρέσβης μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ είχε απευθύνει το «κάλεσμα» στις γερμανικές επιχειρήσεις λέγοντας πως «...υπάρχουν μεγάλες επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του φαρμάκου, στις υπηρεσίες διακίνησης εμπορευμάτων, στην επεξεργασία τροφίμων, καθώς και στις υπηρεσίες υψηλής έντασης γνώσης στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας».

Μάλιστα, ο κ. Πλέτνερ ανέφερε πως το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τη δραστηριοποίηση των γερμανικών επιχειρήσεων στη χώρα μας.

