Η US Captioning Company - η οποία παράγει υπότιτλους για τα τηλεοπτικά προγράμματα πραγματοποίησε έρευνα μεταξύ των μελών της για να καταγράψει τις λέξεις που προφέρουν συνεχώς λάθος οι παρουσιαστές και γενικά οι άνθρωποι των μίντια. Βρέθηκε λοιπόν ότι η λέξη «Όμικρον» αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τον Έλληνα τενίστα, Στέφανο Τσιτσιπά.

Η νέα παραλλαγή του κορoνοϊού, που πήρε το όνομά της από το ελληνικό γράμμα O, υποτίθεται ότι προφέρεται "OH-mee-kraan" ή "AH-muh-kraan", ανάλογα αν βρίσκεται κάποιος στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη λίστα.

Άλλες λέξεις που έβαλαν δύσκολα στους δημοσιογράφους ήταν οι εξής:

Billie Eilish (EYE-lish): Αμερικανή τραγουδίστρια

Glasgow (GLAHZ-go): Γλασκώβη

Ever Given (Ev-er GIV-en): το πλοίο Ever Given που «κόλλησε» στη Διώρυγα του Σουέζ

Dogecoin (DOHJ-coin) το κρυπτονόμισμα Dogecoin (Ντοτζκόιν)