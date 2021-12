Βίντεο με τον 19χρονο που προσπάθησε να εισβάλει στο κάστρο του Ουίνδσορ με βαλλίστρα δημοσίευσε η βρετανική Sun. Ο νεαρός μιλάει στην κάμερα και απειλεί να δολοφονήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ.

«Λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτό που έκανα και για αυτό που πρόκειται να κάνω. Θα επιχειρήσω να δολοφονήσω τη Βασίλισσα Ελισάβετ της Βασιλικής Οικογένειας. Πρόκειται για μια πράξη εκδίκησης για εκείνους που πέθαναν στην σφαγή του 1919 στο Τζαλιανβάλα Μπαγκ. Εκδικούμαι επίσης για όσους έχασαν τη ζωή τους, ταπεινώθηκαν ή έπεσαν θύματα διακρίσεων εξαιτίας της φυλής τους. Είμαι Ινδός Σιχ, ένας Σιθ. Το όνομά μου είναι Jaswant Singh Chail, το όνομά μου είναι Darth Jones», ακούγεται να λέει ο 19χρονος που συνελήφθη όταν εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο (25/12) να έχει περάσει τον φράχτη στο παλάτι του Ουίνδσορ. Στο βίντεο φοράει κουκούλα και μάσκα, ενώ κρατάει και μια βαλλίστρα. Έχει επίσης χρησιμοποιήσει κάποιο φίλτρο προκειμένου να αλλοιώσει τη φωνή του.

🚨🚨🚨 | BREAKING: Chilling footage of the alleged Crosbow man who broke into Windsor threatening to kill the Queen



Via @TheSun pic.twitter.com/d655TIzqPo