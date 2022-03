«Ήρθε η ώρα να μας στηρίξετε»: Η ομιλία Ζελένσκι στο Ευρωκοινοβούλιο - Σηκώθηκαν όλοι όρθιοι, έκλαψε ο μεταφραστής

«Ηρθε η ώρα να μας στηρίξετε, να αποδείξετε ότι είστε στο πλευρό μας. Αντιστεκόμαστε αλλά πληρώνουμε μεγάλο τίμημα» είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο. Εν μέσω εχθροπραξιών και βομβαρδισμών στην Ουκρανία μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο Ζελένσκι είπε στους Ευρωπαίους πως χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ανέφερε πως μέχρι πριν από λίγες ημέρες Ρώσοι και Ουκρανοί ζούσαν ειρηνικά ενώ σήμερα δυο πύραυλοι Cruise χτύπησαν την πλατεία Ανεξαρτησίας. «Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας» είπε ο Ζελένσκι και ο μεταφραστής συγκινήθηκε με αποτέλεσμα να βάλει τα κλάματα. Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου σηκώθηκαν όρθια χειροκρότησαν τον Ουκρανό πρόεδρο που τόνισε πως «η ζωή νικά το θάνατο, πάντα το φως θα νικά το σκοτάδι».

«Τις τελευταίες ημέρες δεν ξέρω πραγματικά πώς να σας μιλήσω γιατί δεν μπορώ να πω καλημέρα, δεν μπορώ να πω καλό απόγευμα», ανέφερε πως πρόεδρος της Ουκρανίας. Είπε πως δεν μπορούσε να διαβάσει καλά τα όσα είχε γράψει στα χαρτιά του, ενώ ανέφερε πως δεν άκουγε καλά επειδή γίνονταν βομβαρδισμοί. «Κάθε ημέρα δεν είναι καλή, το γνωρίζετε πως για κάποιους ανθρώπους η ημέρα αυτή είναι η τελευταία τους» είπε και τόνισε πως «οι άνθρωποι υπερασπίζονται την ελευθερία τους». «Αισθάνομαι αυτή την ενότητα, αυτή την ένωση όλων των μελών της ΕΕ. Δεν γνωρίζαμε το τίμημα που έπρεπε να πληρώσουμε. Είναι μία τραγωδία. Έχουμε περάσει δύο επαναστάσεις, έναν πόλεμο και πέντε ημέρες εισβολής ουσιαστικά» σημείωσε.

«Δεν μπορώ να διαβάσω αυτά που έχω σημειώσει στο χαρτί μπροστά μου, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι σήμερα δίνουμε τη ζωή μας για τις αξίες, για την ελευθερία μας, για την ισότητά μας. Θυσιάζουμε τους πιο δυνατούς, τους πιο γενναίους Ουκρανούς. Συχνά μας αρέσει να λέμε πως θα κερδίσουμε και πως θα τα καταφέρουμε. Θα ξεπεράσουμε τα πάντα και θα κερδίσουμε», είπε ο Ζελένσκι. Σε μήνυμα που απηύθυνε προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, τόνισε πως «Θα ήθελα να ακούσω από εσάς πως η Ουκρανία είναι ένα άξιο μέλος της ΕΕ. Έχουμε αποδείξει την αξία μας και έχουμε αποδείξει πως είμαστε το ίδιο με εσάς. Παρακαλώ αποδείξτε μας πως είστε μαζί μας. Η ζωή πάντα θα νικά το θάνατο. Πάντα το φως θα νικά το σκοτάδι. Δόξα στην Ουκρανία».

