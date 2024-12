Δέξου κι εσύ την πρόσκληση για το 14ο Taygetos Challenge 2025

Are you ready to Rock? Πέτρα, αμέτρητη πέτρα και ακόμα περισσότερη πέτρα! Αυτό είναι το σήμα κατατεθέν της Μάνης, του Ταϋγέτου και φυσικά του Taygetos Challenge.

Oι διοργανωτές σε προσκαλούν στο 14ο Taygetos Challenge, να ροκάρετε μαζί για ακόμη μία χρονιά, σε αυτό το πέτρινο τερέν, σαν ροκ συγκρότημα!

Η Καρδαμύλη φοράει τα αθλητικά της και σε περιμένει όπως κάθε χρόνο! Στις 22 και 23 Μαρτίου 2025, σε προκαλεί να αντιμετωπίσεις την ακατέργαστη ομορφιά της πέτρας, να τρέξεις στα καλντερίμια, να απολαύσεις τα φαράγγια και τη θάλασσα και να αναμετρηθείς με τον εαυτό σου.

Οι εγγραφές άνοιξαν στις 09 Δεκεμβρίου 2024, και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 5 Μαρτίου 2025.

14 Χρόνια Ιστορίας

Για 14 χρόνια, το Taygetos Challenge γράφει τη δική του ιστορία στον χώρο των αγώνων ορεινού τρεξίματος. Με συνέπεια, πάθος και σεβασμό στη φύση και τους αθλητές, έχει γίνει συνώνυμο της ποιότητας και της αυθεντικής περιπέτειας. Φέτος, συνεχίζεται η παράδοση με ακόμα περισσότερες εκπλήξεις.

Νέο: Ο Πρώτος Παιδικός Αγώνας!

Για πρώτη φορά, η διοργάνωση υποδέχεται τους μικρούς φίλους σε έναν παιδικό αγώνα όπου όλοι είναι νικητές! Με στόχο την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους και την αγάπη για τη φύση, ο παιδικός αγώνας ενώνει την οικογένεια με την εμπειρία του Taygetos Challenge και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν τη χαρά της

συμμετοχής, μακριά από τον ανταγωνισμό.

Οι Διαδρομές

Από τον μαραθώνιο μέχρι τις μικρότερες αποστάσεις, υπάρχει μια διαδρομή για όλους:

Marathon 40k, 2.504μ θετικής υψομετρικής. Ένας θρυλικός αγώνας που περνάει από το φαράγγι του Βυρού, το Στένεμα και τα Ντουμπίτσια, με πανοραμική θέα και το 80% της διαδρομής σε προστατευόμενη ζώνη Natura 2000.

Experience 22k με θετική υψομετρική πλέον στα 1.224μ. Αν όχι για έμπειρους αθλητές, σίγουρα είναι ένας αγώνας για καλά προπονημένους. Υπάρχουν κοινά σημεία με το Marathon, όπως το πέρασμα από το φαράγγι του Βυρού και μέρος της διαδρομής του περάσματος από τα Ντουμπίτσια.

Basic 10k με θετική υψομετρική τα 460μ: Η ιδανική διαδρομή για να ζήσεις τον Taygetos Challenge, να νιώσεις τον παλμό του βουνού και να βάλεις τον πρώτο σου στόχο.

Fun 5k με θετική υψομετρική 201μ.: Για εκείνους που θέλουν να γίνουν κομμάτι της γιορτής, να γνωρίσουν τον Taygetos Challenge και να χαρούν μια διαδρομή γεμάτη θετική ενέργεια.

Παιδικός Αγώνας: Η νέα προσθήκη, για να τρέξουν όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι στα πέτρινα καλντερίμια της Παλιάς Καρδαμύλης.

Περισσότερο από μία αθλητική Διοργάνωση

Ο Ταΰγετος είναι γεμάτος κρυμμένους θησαυρούς. Από το αρχαίο καλντερίμι της Βασιλικής Οδού στο φαράγγι του Βυρού μέχρι τις μυστικές γωνιές όπως το Στένεμα και τα Ντουμπίτσια, κάθε βήμα είναι μια σύνδεση με τη φύση και την ιστορία. Ο αγώνας δεν είναι απλώς μια πρόκληση, αλλά μια εμπειρία ζωής, ένας ταξίδι στην ιστορία και μια ανάμνηση που μένει για πάντα.

Γίνε Κομμάτι της Γιορτής

Οι εγγραφές άνοιξαν! Μην το καθυστερείς – διάλεξε τη διαδρομή που σου ταιριάζει και ετοιμάσου να ζήσεις τη μαγεία του Taygetos Challenge.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.taygetoschallenge.com/