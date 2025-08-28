18 νέα πυροσβεστικά για τα περιφερειακά αεροδρόμια - Ποιες είναι οι προδιαγραφές τους

Στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) αναρτήθηκε η διακήρυξη για την προμήθεια μέσω διεθνούς διαγωνισμού 18 νέων πυροσβεστικών οχημάτων για τις ανάγκες περιφερειακών αεροδρομίων ευθύνης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Παράλληλα δρομολογούνται προσλήψεις οδηγών - πυροσβεστών.

Τα 18 νέα πυροσβεστικά οχήματα θα είναι χωρητικότητας 4.500 λίτρων έκαστο και θα πληρούν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, με τον απαιτούμενο διασωστικό εξοπλισμό. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των πυροσβεστικών ανέρχεται στο ποσό των 14,7 εκατ. ευρώ, με τα οχήματα παραδίδονται τμηματικά έως το 2027. Με την προμήθεια αυτή, η ΥΠΑ συμμορφώνεται με το ενωσιακό, διεθνές και εθνικό δίκαιο.

Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η προκήρυξη για 75 ΙΔΟΧ Οδηγούς-Πυροσβέστες, οι οποίοι θα επανδρώσουν τις μονάδες πυρόσβεσης και διάσωσης σε 18 Αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ σε

Καστελόριζο

Κάσο

Λέρο

Μήλο

Νάξο

Σύρο

Αστυπάλαια

Ικαρία

Καστοριά

Κύθηρα

Κάλυμνο

Κοζάνη

Αλεξανδρούπολη

Χίο

Ιωάννινα

Κάρπαθο

Πάρο και

Σητεία

«Η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Με την ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων και την πρόσληψη προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, η ΥΠΑ αποκτά ισχυρότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την κάλυψη υψηλών επιχειρησιακών απαιτήσεων. Πρόκειται για ουσιαστικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν το επίπεδο λειτουργίας και υπηρεσιών των περιφερειακών αεροδρομίων και επιπλέον, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.