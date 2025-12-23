24ωρη απεργία στα θέατρα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – Σε κινητοποίηση η καλλιτεχνική κοινότητα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος ανακοίνωσε 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, σε μια ακόμη προσπάθεια να πιέσει για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που παραμένουν σε εκκρεμότητα εδώ και 13 χρόνια.

Οι ηθοποιοί και οι τεχνικοί του θεάτρου καταγγέλλουν ότι, παρά τον έναν και πλέον χρόνο διαπραγματεύσεων, οι ενώσεις των θεατρικών παραγωγών αποφεύγουν συστηματικά έναν ουσιαστικό και καλόπιστο διάλογο για την οριστικοποίηση των ΣΣΕ.

Ήδη από τις 5 Δεκεμβρίου, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών έχει προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις με στόχο να ασκηθεί πίεση προς την εργοδοτική πλευρά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ομοσπονδία καλεί όλους τους εργαζόμενους του ελεύθερου θεάτρου —καλλιτέχνες, τεχνικούς, συντελεστές και προσωπικό υποδοχής— να συμμετάσχουν στην απεργία, υπενθυμίζοντας ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και ότι απαγορεύεται κάθε μορφή αντικατάστασης ή πρόσληψης απεργοσπαστών.

Εξαιρούνται μόνο τα απολύτως απαραίτητα μέλη του προσωπικού ασφαλείας, όπως ο φύλακας των εγκαταστάσεων, ο ταμίας εισιτηρίων και το τμήμα επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού, εφόσον είχαν προγραμματισμένη βάρδια στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Η καλλιτεχνική κοινότητα δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα για αξιοπρεπείς όρους εργασίας και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων της.