2.700 «κραυγές» στο Panic Button: Οι ανατριχιαστικές μαρτυρίες γυναικών που γλίτωσαν από τη φρίκη

Η ενδοοικογενειακή βία παραμένει μια ανοιχτή πληγή για την κοινωνία, με τις γυναικοκτονίες να αυξάνονται δραματικά. Γυναίκες που βίωσαν τον απόλυτο εφιάλτη μέσα στο ίδιο τους το σπίτι περιγράφουν τη φρίκη, αλλά και τη διαδρομή τους προς τη λύτρωση, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει διέξοδος.

«Εδώ με χτύπησε και έχω και βαθούλωμα, από μπουνιά είναι», αναφέρει μία γυναίκα, ενώ άλλη θυμάται τον τρόμο: «Έβαζα τα χέρια μου να καλύψω την κοιλιά μου να μη με χτυπήσει».

Ο μαρτυρικός εγκλωβισμός και η διαφυγή

Η Κατερίνα έζησε για τρία χρόνια στα χέρια του κακοποιητικού πρώην συζύγου της. Όπως περιγράφει στο Mega, αρκούσε να βγει στο πεζοδρόμιο για να δει το παιδί της, προκειμένου να δεχθεί επίθεση από τον σύζυγό της που περνούσε τυχαία με το ταξί του.

«Εάν άφηνα την πόρτα... κατέβαινε, άφηνε τον πελάτη μέσα, έλεγε “έλα να σου πω”, με έπαιρνε μέσα, με χτύπαγε. Μία-δυο φορές την εβδομάδα το ξύλο μου θα το έτρωγα», εξομολογείται. Παρότι έκανε υπομονή για το παιδί της, τελικά κατάφερε να ξεφύγει όταν μια μέρα, αιμόφυρτη, μπήκε σε ένα διερχόμενο ταξί: «Μόλις με είδαν χτυπημένη με αίματα έκαναν πέρα τα παιδιά και μπήκα μέσα, με πήγαν στην αστυνομία και αυτό ήταν». Σήμερα, έχοντας βρει καταφύγιο σε δομή, δηλώνει ανακουφισμένη: «Όλη η δομή με αγκάλιασε. Νιώθω ασφάλεια».

«Με χτύπησε ενώ ήμουν έγκυος»

Η εγκυμοσύνη της Σοφίας αντί για χαρά, έφερε στην επιφάνεια το σκοτεινό πρόσωπο του αρραβωνιαστικού της, ο οποίος έγινε βίαιος με αφορμή τις δουλειές του σπιτιού.

«Με χτύπησε σε σημείο που έβγαζα αίμα κάτω από τα πόδια. Του λέω “σταμάτα λίγο, βγάζω αίμα”... Δεν πρόλαβα να κλείσω την πόρτα, ξαναμπαίνει, με ξαναχτυπάει και μου λέει “τώρα θα σηκωθείς να μαγειρέψεις”», διηγείται η ίδια. Η επικοινωνία της με τις Αρχές την απογοήτευσε, καθώς υποστηρίζει πως όταν κάλεσε το 100 αιμόφυρτη, της απάντησαν: «Καθίστε εκεί που είστε και συζητήστε όταν ηρεμήσετε».

Βρίσκοντας τη δύναμη, πήγε με ταξί στο νοσοκομείο, όπου μια γιατρός την προστάτευσε διώχνοντας τον δράστη. Η μαρτυρία της καταλήγει με μια ανατριχιαστική αποκάλυψη: «Είχε βάλει άνθρωπο να με σκοτώσει για να μη γεννηθεί το παιδί».

Τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνουν το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου, Κωνσταντία Δημογλίδου, από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 12.373 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ 7.546 δράστες έχουν συλληφθεί και οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Καθοριστικό ρόλο στην προστασία των θυμάτων παίζει η εφαρμογή Panic Button. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, 14.666 γυναίκες έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή και περίπου 2.700 την έχουν χρησιμοποιήσει για να ειδοποιήσουν σιωπηλά την αστυνομία ότι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.