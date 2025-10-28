28η Οκτωβρίου: Ποια σούπερ μάρκετ και υπηρεσίες delivery θα λειτουργήσουν

Η Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 αποτελεί ημέρα υποχρεωτικής αργίας, γεγονός που σημαίνει ότι τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα μικρότερα καταστήματα και αλυσίδες έχουν ανακοινώσει ότι θα λειτουργήσουν, ώστε να εξυπηρετήσουν όσους θελήσουν να κάνουν αγορές της τελευταίας στιγμής.

Συγκεκριμένα, τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go θα λειτουργήσουν με ωράριο 07:30 – 23:00, ενώ τα Bazaar και OK Markets θα είναι ανοιχτά από 08:00 έως 11:00.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής Wolt και e-food θα συνεχίσουν κανονικά τις παραδόσεις τους, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση για όσους προτιμούν να ψωνίσουν από το σπίτι.

Υπενθυμίζεται ότι η 28η Οκτωβρίου έχει καθοριστεί νομοθετικά ως υποχρεωτική αργία. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται και τις Κυριακές ή σε άλλες επίσημες αργίες.