28η Οκτωβρίου: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι παρελάσεις - Σε «ρυθμό» εθνικής εορτής οι δήμοι

Κοντοζυγώνει ακόμα μία 28η Οκτωβρίου, με τους δήμους της Αττικής να προετοιμάζονται πυρετωδώς για τα δρώμενα ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ για πολλούς η κύρια «ατραξιόν» είναι οι μαθητικές παρελάσεις.

Από την Παρασκευή οι δήμοι έκαναν γενικό σημαιοστολισμό των δρόμων και των κτιρίων, καθώς και φωταγώγηση για το τριήμερο. Ορίστηκαν από τους δημάρχους οι τελετάρχες και ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Ως είθισται, θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί ανήμερα της επετείου, με τις κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών. Μετά τις δοξολογίες, θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις στεφάνων, οι λόγοι των δημάρχων και των τοπικών Αρχών, η τήρηση ενός λεπτού σιγής και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

28η Οκτωβρίου: Τι ώρα ξεκινούν οι παρελάσεις

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τις παρελάσεις των μαθητών, προσκόπων, τοπικών και αθλητικών συλλόγων, οι οποίες στους περισσότερους δήμους έχουν προγραμματιστεί για τις 12.00 το μεσημέρι.

Φυσικά από τους μαθητές ζητείται να βρίσκονται εκεί τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, κατά τις 11.00, ώστε να προετοιμαστούν, παρατασσόμενοι με το σχολείο τους στο σωστό ύψος της παρέλασης;

Πέραν αυτού, πολλοί δήμοι στην Αττική πραγματοποίησαν ή έχουν προγραμματίσει και άλλες εκδηλώσεις. Ο δήμος Αγίου Δημητρίου ενδεικτικά, φιλοξένησε στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική παράσταση «Απέναντι στο Πεπρωμένο».

Επετειακή εκδήλωση έχει προγραμματίσει την Τρίτη (28/10) ο δήμος Αμαρουσίου, μετά το πέρας της παρέλασης στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, με τη Μικτή Χορωδία Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου, ενώ ο δήμος Ιλίου στις 7 το βράδυ στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με τίτλο «Το Ίλιον – Νέα Λιόσια στον αγώνα του 1940 – Ο πόλεμος – Η Κατοχή – Η αντίσταση».