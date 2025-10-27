Το τετραήμερο που περιμένουν όλοι μετά την 28η Οκτωβρίου και τα τριήμερα του 2026

Μετά την 28η Οκτωβρίου, που είναι επίσημη αργία στη χώρα μας, οι εργαζόμενοι αναμένουν την επόμενη μέρα ώστε να χαλαρώσουν λίγο από την καθημερινότητα.
Η επόμενη επίσημη αργία για όλους είναι τα Χριστούγεννα που φυσικά είναι στις 25 Δεκεμβρίου. Φέτος μάλιστα, είμαστε ακόμα πιο τυχεροί καθώς τα Χριστούγεννα πέφτουν Πέμπτη και αυτό σημαίνει πως έχουμε τετραήμερο και πως οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα κάτσουν από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή.
Ποιες είναι οι αργίες του 2026 - Τα τριήμερα
- Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου 2026
- Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο)
- Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
- Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
- 28η Οκτωβρίου 2026: Τετάρτη
- Τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν ημέρα Παρασκευή
