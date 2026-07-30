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5 νησιά που μπορείς να κλείσεις τώρα διακοπές και να πας τον Αύγουστο - Ευτυχώς, ο μαζικός τουρισμός δεν τα προτιμά

Σε αυτά τα ελληνικά νησιά θα απολαύσεις πιο ήρεμες παραλίες, αυθεντική ατμόσφαιρα και ταβέρνες χωρίς την ασφυκτική πίεση που συναντάς στους δημοφιλείς προορισμούς.

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Χίος
Χίος | Unsplash
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Αν έλεγες σε κάποιον, ότι υπάρχουν ελληνικά νησιά στα οποία μπορείς να κλείσεις σήμερα διακοπές - κυριολεκτικά σήμερα - και να πας μέσα στον Αύγουστο, το πιθανότερο είναι ότι θα γελούσε. Και εντάξει, με τα δεδομένα που έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας, αυτή θα ήταν μια λογική αντίδραση.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Ναι, στα δημοφιλή κυκλαδονήσια ή αντίστοιχα σε αυτά του Ιονίου είναι όντως από δύσκολο ως ακατόρθωτο να βρεις διαμονή για τον Αύγουστο τέλη Ιουλίου - εκτός κι αν είσαι διατεθειμένος να δώσεις το νεφρό σου. Ευτυχώς, τα ελληνικά νησιά που κατοικούνται είναι περίπου 120, συνεπώς επιλογές υπάρχουν.

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