ΑΔΕΔΥ για μέτρα Μητσοτάκη: «Επίδομα 500 ευρώ δεν φτάνει - Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού»

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και την άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, «μετά από χρόνια καθηλωμένων μισθών, την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού, τις τεράστιες απώλειες που έχουν υποστεί τα εισοδήματα και ενώ η ακρίβεια εξανεμίζει καθημερινά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, η προεκλογική εξαγγελία του πρωθυπουργού για τη χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά στους εργαζόμενους στο Δημόσιο, με πρώτη καταβολή μάλιστα τον Δεκέμβριο του 2027, αποτελεί μία εξαγγελία χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα».

ΑΔΕΔΥ: «Να απαντηθούν τα πραγματικά μας αιτήματα»

Μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση «οφείλει να εγκαταλείψει τη λογική των επιδομάτων και των εξαγγελιών με ορίζοντα το μακρινό μέλλον» και να απαντήσει στα πραγματικά αιτήματα των εργαζομένων με άξονα υλοποίησης το σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί:

Αυξήσεις στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων

στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού

του 13ου και του 14ου μισθού Μισθούς που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος ζωής

που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος ζωής Αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών των προηγούμενων χρόνων

των μισθολογικών απωλειών των προηγούμενων χρόνων Μόνιμες προσλήψεις και ουσιαστική στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών

και ουσιαστική στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης

της Εισφοράς Αλληλεγγύης «Ξεπάγωμα» της διετίας 2016-2017