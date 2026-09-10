Ματίνα Παγώνη: «Η πλασμαφαίρεση δεν είναι απλό πράγμα, γιατί την έκαναν στον Μαζωνάκη;»

Η Ματίνα Παγώνη έδωσε τις δικές της εκτιμήσεις για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος ερευνάται λόγω των ανεξήγητων συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη, αν και επί του παρόντος εξετάζεται ως κάτι παθολογικό.

H ειδική παθολόγος - λοιμωξιολόγος, διευκρίνισε πως «υπάρχει φάκελος για κάθε ιατρείο της Αθήνας στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που μέσα λέει ακριβώς τι έχει δηλώσει και ποιος είναι ο υπεύθυνος.

Ο φάκελος του μέσα λέει πως είναι απλό ιατρείο συνεργαζόμενο, χωρίς να υπάρχει κάτι που να λέει ότι υπάρχει ειδικό μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, και να έχει δηλωθεί από ποια ομάδα λειτουργείται».

Παγώνη για Μαζωνάκη: «Πώς βρέθηκε να κάνει πλασμαφαίρεση;»

«Μέχρι το 2025 έγινε έλεγχος και το μηχάημα αυτό δεν υπήρχε, προφανώς μπήκε μετά. Ήταν υποχρεωμένοι να το δηλώσουν. Σήμερα θα πάει επιτροπή για να καταγράψει τι ακριβώς υπάρχει μέσα.

Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι απλό, πάμε μπαίνουμε και φεύγουμε. Είναι μία εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδος, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Την κάνουμε σε βαριά αιματολογικά νοσήματα, σε νευρολογικά, νεφρολογικά νοσήματα και σε αυτοάνοσα.

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Τα ερωτήματα είναι, ότι πώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε να κάνει πλασμαφαίρεση, με ποιο ιστορικό, γιατί έπρεπε να την κάνει, ποια ήταν τα αίτια της εισαγωγής του, ποιοι θα έκαναν την πλασμαφαίρεση».

Στην Αθήνα έχουμε τέσσερα κέντρα, Αττικό, Γεννηματάς, Λαϊκό, Ευαγγελισμός».

Παγώνη για Μαζωνάκη για γιατρούς: «Θα έπρεπε να τον είχαν συνοδεύσει»

Τόνισε στη συνέχεια πως «Πρέπει να ανοίξει φάκελος γιατί υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Όταν έχουμε ένα περιστατικό στο ιατρείο μας, θα πρέπει να το συνοδεύσουμε στο νοσοκομείο.

Το ότι εξαφανίστηκαν αυτοί οι δύο γιατροί δεν ερμηνεύεται. Πιστεύω ότι γιατρός δεν το κάνει αυτό. Σε αυτές τις επεμβάσεις υπάρχουν επιπλοκές. Για αυτό πρέπει να γίνεται σε νοσοκομεία με εξειδικευμένη ομάδα, και φάκελο με πλήρη έλεγχο. Υπάρχουν νοσήματα που απαγορεύονται οι ασθενείς αυτοί να κάνουν πλασμαφαίρεση».