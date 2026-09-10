Η πρόβα για συναυλία στη συνέντευξη Τσίπρα, η ώρα που βγαίνει ο Σαμαράς και η Αμάλ Κλούνεϊ στο Προεδρικό

Και ενώ κυλούσε η συνέντευξη Τύπου και ο Αλέξης Τσίπρας απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ξαφνικά στην αίθουσα άρχισαν να ακούγονται… όργανα. Το μπάσο «δονούσε» την αίθουσα και οριακά η μουσική δεν πέρασε και από τα μικρόφωνα.

Αμέσως επιστρατεύτηκε το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού και υπήρξε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Τελικά φαίνεται πως έκαναν πρόβα για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και ήταν τόσο δυνατή η μουσική που έφτασε στο Βελλίδειο. Μετά από λίγα λεπτά και τις σχετικές συνεννοήσεις η πρόβα σταμάτησε.

«Αδιάβαστη» η Κουφονικολάκου

Πάντως από την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα εντύπωση προκάλεσε η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου. Μάλλον για λάθος λόγους, διότι μπορεί να είναι ένα νέο στέλεχος που θέλει χρόνο ωστόσο έχει διαγράψει τη δική της πορεία.

Το γεγονός ότι δεν γνώριζε μέσα ενημέρωσης και είτε τα τόνιζε λάθος, είτε άλλαζε το όνομα τους πολλές φορές έκανε τους δημοσιογράφους στην αίθουσα, όπως μου είπαν, να χαμογελούν.

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Στιγμές του 2015

Ο Αλεξης Τσίπρας ταξίδεψε χθες το πρωί από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη, με αεροπλάνο. Έκατσε στις τελευταίες σειρές, ωστόσο μαθαίνω πως πολλοί επιβάτες έσπευσαν να του μιλήσουν. Μάλιστα από το επιτελείο του έλεγαν πως τους θύμισαν εποχές από το 2015.

Πότε βγαίνει ο Σαμαράς

Οι απόψεις στους πέριξ του Σαμαρά είναι κάπως διαφορετικές ως προς το πότε θα βγει το κόμμα, αλλά σίγουρα δεν θα βγει τη μέρα που ο Μητσοτάκης θα προκηρύξει εκλογές.

Κάποιοι λένε ότι θα γίνει ως το τέλος του χρόνου, καθώς ένα νέο κόμμα χρειάζεται οπωσδήποτε χρόνο, κάποιοι άλλοι ότι μπορεί και μετά το γύρισμα του 2027 γιατί ούτως ή άλλως και τώρα που μιλάμε οι παρεμβάσεις του συζητούνται, ενώ και σε όλη την Ελλάδα δομούνται ψηφοδέλτια κανονικά και με τον νόμο, με επαφές και τηλεφωνήματα του ίδιου του Σαμαρά σε πολλές περιπτώσεις.

Οι άνθρωποι του Αντώνη

Γενικώς οι άνθρωποι του Αντώνη δεν κρύβονται. Για παράδειγμα, ο Σαμαράς πήγε προχθές στην Αρχαία Ολυμπία και τον περίμενε μια κουστωδία με τον πρώην υπουργό Κώστα Τζαβάρα, τον πρώην βουλευτή Ανδρέα Μαρίνο και άλλους, οι οποίοι τρέχουν γι' αυτόν στον νομό Ηλείας.

Υπάρχουν επίσης στελέχη που δουλεύουν ολόκληρες περιφέρειες πχ. ο Άκης Γεροντόπουλος τη Μακεδονία και τη Θράκη, ο Κώστας Μαρκόπουλος τη Στερεά και τη Θεσσαλία, ο Μανώλης Αγγελάκας βοηθάει στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα και πάει λέγοντας.

Οι αλλαγές στον μηχανισμό της ΝΔ

Τώρα που η κομματική λειτουργία επιστρέφει σε ρυθμούς καθημερινότητας, να σας πω ότι ο γραμματέας της ΝΔ, Κωσταντίνος Κυρανάκης, ετοιμάζει ανασχηματισμό στο κόμμα.

Θα αλλάξουν αρκετοί από τους γραμματείς και θα συμμετέχουν πολιτευτές και μεσαία στελέχη, ενώ και το Διαγραμματειακό θα σφίξει και θα συνεδριάζει ως πιο κλειστό κομματικό όργανο πιο τακτικά.

Επίσης, η Πολιτική Επιτροπή θα ξεκινήσει να συνεδριάζει πιο τακτικά και θα εισηγείται ψηφίσματα στην κυβέρνηση για μια σειρά από θέματα πολιτικής, καθώς ούτως ή άλλως οι τομεάρχες θα είναι κουμπωμένοι με τον εκάστοτε υπουργό του τομέα τους.

Η Αμάλ στην Αθήνα

Αρκετά εντυπωσιακή θα είναι η παρουσία της Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα, επιστρέφοντας σε γνώριμα γι' αυτήν μέρη λόγω του ρόλου που είχε στην υπόθεση με τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Η αφορμή δίνεται καθώς σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Αθήνα η Ετήσια Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Το απόγευμα στις 18:30 η πρέσβειρα Καλής Θελήσεως Κωνστάντζα Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου θα μιλήσει με την Αμάλ σε κλειστή εκδήλωση στους Στύλους Ολυμπίου Διος με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός».

Τωρα με αφορμή την εκδήλωση και την παρουσία της Αμαλ στην Αθήνα ο ΠτΔ την προσκάλεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για μια φιλική συζήτηση η οποία προφανώς θα περιλαμβάνει τις νομικες εξελίξεις που έχουν προκύψει την τελευταία 10ετία σε ό,τι αφορά την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών.

Ο Κώστας Τασούλας, οταν ηταν υπουργός Πολιτισμού το 2014, ανεθεσε στο δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργαζόταν η Αμάλ στο Λονδίνο μελέτη για τους όρους επιστροφής των Γλυπτών. Τασούλας και Αμάλ συνομιλούσαν συχνά εκείνη την εποχή.