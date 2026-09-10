Με ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega, μετά τον αδόκητο θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη, σε ηλικία 54 ετών.

Οι τίτλοι της εκπομπής έπεσαν με γνωστές επιτυχίες του Μαζωνάκη, με τους δύο παρουσιαστές, Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο να μιλούν με θερμά λόγια για τον καλλιτέχνη και την αγάπη που απολάμβανε από τον κόσμο.

«Τον λένε Γιώργο και σταμάτησε να τραγουδάει. Σημάδεψε μία ολόκληρη γενιά, ένας ροκ σταρ από τη Νίκαια. Ένα λαϊκό παιδί που είχε όλη την αστερόσκονη πάνω του» σημείωσε η κα Βούλγαρη, με τον συμπαρουσιαστή της να κάνει λόγο για μία «μαύρη Πέμπτη» και λόγω του θανάτου του τραγουδιστή αλλά και γιατί σήμερα γίνονται οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom.

Ο δημοσιογράφος έκανε λόγο για ένα «καλό παιδί, που δεν έκανε κακό σε κανέναν, αντίθετα του έκαναν πολύ κακό».

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«Τον αγαπούσε ο κόσμος γιατί ήταν πολύ κοντά στον κόσμο, ακουμπούσε τα συναισθήματα. Ήταν αυθεντικός» επεσήμανε η κα Βούλγαρη και στάθηκε στο πώς κατάφερε να σταθεί και πάλι στα πόδια του μετά την περιπέτεια που είχε βιώσει και τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο.

«Κατάφερε να σταθεί και με τη βοήθεια του κόσμου να ξανατραγουδήσει».

Στο ίδιο πλαίσιο, η ίδια έκανε μία αιχμηρή δήλωση, επισημαίνοντας πως «τον τελευταίο χρόνο, δεν τον σεβάστηκαν και πολύ, αυτό που είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Καλό θα είναι, κάποιοι να μην χύνουν κροκοδείλια δάκρυα τώρα».

Και ο κ. Χασαπόπουλος πήρε τον λόγο για να συμπληρώσει, στο ίδιο πνεύμα: «Κάποιοι επέλεξαν να πάνε στο νοσοκομείο και να κλαίνε. Συγγενείς και δήθεν φίλοι, που δήθεν ήθελαν το καλό του, αλλά μόνο αυτό δεν ήθελαν».