ΑΔΕΔΥ: Νέα στάση εργασίας την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου - Βασικό αίτημα ο 13ος και 14ος μισθός

Απόφαση για στάση εργασίας την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στην Αττική, ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ, με βασικές διεκδικήσεις την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και τις πραγματικές αυξήσεις, ενώ κάλεσε όλους του εργαζομένους να συμμετάσχουν στην πορεία διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε την πραγματοποίηση στάσης εργασίας την Τρίτη, 3 του Φλεβάρη, από τις 12:00 έως 15.00 για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας, στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Αττική αλλά και συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30μμ, με βασική απαίτηση της άμεση έκδοσης της απόφασης για επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού. Στη συγκέντρωση θα πάρουν μέρος και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών με διεκδικήσεις: την χορήγηση 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου και πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

«Καλούμε τις Ομοσπονδίες μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των συνάδελφων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.