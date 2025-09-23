Αδέσποτα Ξάνθης: «Ο Δήμος Τοπείρου έλαβε 210.000 ευρώ και τα ζώα πεθαίνουν» καταγγέλλουν εθελοντές

Εικόνες εγκατάλειψης των αδέσποτων ζώων αντικρύζουν εθελοντές στην χωματερή Ξάνθης, στο Δήμο Τοπείρου.

Η δράση της ομάδας «Αδεσποτούλια Ξάνθης», σε όποιον παρακολουθεί λίγο το έντονο πρόβλημα με τα αδέσποτα στην Ελλάδα, είναι γνωστή και ξεκίνησε πριν 2,5 χρόνια όταν στην χωματερή Ξάνθης είχανε βρεθεί 500 περίπου σκυλιά.

Μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να κάνουν, όπως αναφέρουν, 500 στειρώσεις, ενώ έχουν μαζέψει πάνω από 100 νεκρά ζώα. Παράλληλα όλο αυτό τον καιρό δέχονται απειλές και προσβολές, όπως καταγγέλλουν ενώ τους έχουν κάψει και το όχημα που είχαν.

Η προσπάθεια για συνεργασία με τον Δήμο

Η ομάδα των εθελοντών προσπαθεί από την πλευρά της να συνεργαστεί με τον Δήμο Τοπείρου και όπως καταγγέλλει δεν έχουν πάρει καμία επίσημη απάντηση και δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση. Αυτό οδήγησε στο να σταματήσουν οι εθελοντές, στις 20 Αυγούστου, την καθημερινή τους παρουσία στον χώρο.

Η φρίκη και οι εικόνες εγκατάλειψης

Οι εθελοντές επέστρεψαν στον χώρο, όπου είχαν σταματήσει να πηγαίνουν καθημερινά, αντικρίζοντας «φρίκη» και ένα νεκρό ζώο από εγκατάλειψη και έλλειψη φροντίδας καθώς δεν είχε ούτε νερό να πιει.

Τι έχουν απογίνει τα 210.000 ευρώ

Σύμφωνα με την ομάδα «Αδεσποτούλια Ξάνθης» έχουν δοθεί από τον Απρίλιο του 2024, 210.000 € δημόσιου χρήματος για τη «διαχείριση» των ζώων. Ωστόσο παρόλο που στα χαρτιά φαίνεται να υπάρχει φροντίδα οι εικόνες -όπως φαίνεται και στο βίντεο -δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Πλέον η υπόθεση είναι σε γνώση του Υπουργείου και της Εισαγγελίας.

«Με την προσωπική κινητοποίηση της κας Αρβανίτη και του κου Χρυσάκη, Αστυνομία και Εισαγγελία ενεργοποιήθηκαν άμεσα» αναφέρει η ομάδα στην ανακοίνωσή της και προσθέτουν ότι «η Εισαγγελία ζήτησε όλα τα στοιχεία από το 2023: φωτογραφίες, βίντεο, αναπάντητα email. Το σωματείο τα κατέθεσε όλα».

Ξάνθη: Το βίντεο που δείχνει την εγκατάλειψη αδέσποτων