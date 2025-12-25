Αδιαχώρητο στις πίστες: Sold out παντού – Ουρές από τις 11 το βράδυ

Μετά το οικογενειακό ρεβεγιόν, η διασκέδαση μεταφέρθηκε στα νυχτερινά κέντρα, όπου δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα. Από νωρίς το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, οι ουρές έξω από τα μαγαζιά έδειχναν πως το κοινό είχε διάθεση για γλέντι μέχρι το πρωί.

Στην Κατερίνα Λιόλιου και τον Νικηφόρο, η πληρότητα άγγιξε το απόλυτο 100%, με τα τραπέζια να έχουν γίνει sold out μέρες πριν και τον κόσμο να συνεχίζει να συρρέει μέχρι αργά.

Η ατμόσφαιρα θύμιζε παλιές, «χρυσές» εποχές της νυχτερινής Αθήνας, με χορό, κέφι και ασταμάτητο πρόγραμμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αντίστοιχη εικόνα και στο πρόγραμμα της Πέγκυς Ζήνα, όπου το αδιαχώρητο ήταν καθημερινό φαινόμενο. Τα τραπέζια είχαν εξαντληθεί μέχρι και την Πρωτοχρονιά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική επιστροφή της στη νυχτερινή σκηνή.

Γεμάτα ήταν και τα σχήματα της Έλλης Κοκκίνου και του Μενιδιάτη, με το κοινό να επιλέγει μαζικά τις πίστες για να υποδεχθεί τη νέα χρονιά με χορό και δυνατή μουσική.