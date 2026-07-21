Αδιανόητο: Αυτοκίνητο «έκοβε βόλτες» στον ιστορικό χώρο των Τάφων των Βενιζέλων

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/07) στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε κυριολεκτικά ανενόχλητο στο μνημείο των Τάφων των Βενιζέλων.

Σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό που έφερε στο φως το zarpanews, το ΙΧ με τα φιμέ τζάμια «έκοβε βόλτες» μέσα στον ιστορικό χώρο.

Οι επιβάτες του οχήματος φάνηκε να αδιαφορούν επιδεικτικά, δείχνοντας πρωτοφανή έλλειψη σεβασμού απέναντι στην ιερότητα και την τεράστια πολιτιστική και τουριστική αξία του σημείου.