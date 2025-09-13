Αδιανόητο: Έστειλαν στην Τήλο αναπληρωτή εκπαιδευτικό και όταν έφθασε του είπαν «λάθος, πας Λέρο»

Μία πραγματική «Οδύσσεια» βίωσε ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός από τη Ρόδο, καθώς από το Υπουργείο έκαναν λάθος και αντί να στείλον τον άνθρωπο στη Λέρο, όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένο του είπαν να πάει στην Τήλο. Παρουσιάστηκε εκεί, αλλά όταν έφθασε και ήταν όλα έτοιμα να αναλάβει καθήκοντα, τηλεφώνησαν και τον ενημέρωσαν πως έγινε λάθος και θα πρέπει να παρουσιαστεί στην Λέρο.

Έτσι, με νέο οικονομικό κόστος και ψυχολογική φθορά, αναγκάστηκε να πακετάρει κανά τις αποσκευές του, να ψάξει για εισιτήρια και δρομολόγια, για να μεταφερθεί σε άλλο νησί.

Μία αδιανόητη ταλαιπωρία εξαιτίας ενός απλού γραφειοκρατικού λάθους.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο ίδιος εμφανίζεται με το αυτοκίνητό του φορτωμένο με τα πράγματά του, έτοιμος για μία ακόμη μετακίνηση.

«Χάρηκα και εγώ που θα είμαι κάπου εδώ κοντά (σ.σ. είναι από την Ρόδο) και δεν θα πάω στην άλλη άκρη του κόσμου όπως άλλες φορές: Ύδρα, Σαντορίνη, Φωκίδα...» αναφέρει αρχικά στο βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok.

«Το ότι γίνονται όλα τελευταία στιγμή, το ξέρουμε. Το ότι είναι ανοργάνωτα, το ξέρουμε. Το πως δεν νοιάζει κανέναν πως θα φτάσουμε τελευταία στιγμή, το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέραμε όμως, είναι πως, αλλού θα ξεκινήσεις, αλλού θα φτάσεις, αλλού θα είσαι τοποθετημένος» συνεχίζει.

«Πήγα κανονικά στο σχολείο (στην Τήλο), γνωρίστηκα με τα παιδιά, με τους συναδέλφους, "χαίρω πολύ Μιχάλης, φυσικός", θα κάνουμε ωραία παρέα...

Εκεί που ετοιμάζαμε το βιβλίο πρακτικών να γίνει η ανάληψη καθηκόντων, χτυπάει το τηλέφωνο: "Αχ χίλια συγγνώμη, λάθος κάναμε... Δεν έπρεπε να σας στείλουμε στην Τήλο. Στη Λέρο έπρεπε να πάτε"» άκουσε μην πιστεύοντας πως είχε μπροστά του, κι άλλη ταλαιπωρία, εξαιτίας ενός... λάθους. Ή μήπως όχι και άλλαξαν τα σχέδια τελευταία στιγμή για τυχόν κάποια «εξυπηρέτηση»;



