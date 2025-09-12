Η αφοπλιστική ατάκα της Σοφίας Ζαχαράκη στην Ξάνθη - Συστήθηκε ως καθηγήτρια Αγγλικών

Ήταν αφοπλιστικός ο τρόπος με τον οποίο συστήθηκε η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στα παιδιά στον αγιασμό των σχολείων στην Ξάνθη.

«Λοιπόν παιδιά μου καλημέρα! Λέγομαι Σοφία Ζαχαράκη είμαι καθηγήτρια Αγγλικών. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια σε σχολεία πολύ λιγότερα σε λύκεια και στο τεχνικό Λύκειο, αυτό που σήμερα είναι το ΕΠΑΛ λεγόταν τεχνικό παλαιότερα και είχα την τύχη να είμαι κόρη εκπαιδευτικού που είναι θεολόγος» είπε με πλατύ χαμόγελο η Σοφία Ζαχαράκη με ονομαστική αναφορά στα παριστάμενα στελέχη της εκπαίδευσης που βρίσκονταν στο νέο δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο της Ξάνθης.

«Και όσοι ταξίδεψαν από την Αθήνα για να είναι εδώ κοντά σας, δεν το έκαναν τυπικά, δεν έχουν έρθει για να έρθουν να σας δώσουν τυπικές ευχές ή να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο» τόνισε εξηγώντας στα παιδιά πόσο μεγάλο ήταν το εγχείρημα αναβάθμισης των 431 σχολείων του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου αλλά και η λειτουργία των 12 νέων δημοσίων Ωνασείων Σχολείων.

«Η ισότητα των ευκαιριών είναι για μένα καίρια. Οπου κι αν βρίσκεται ένα παιδί όπου κι αν έχει γεννηθεί, σε όποιο σχολείο και αν πάει θέλουμε να έχει ίσες ευκαιρίες» σημείωσε η καθηγήτρια Αγγλικών και…Υπουργός Παιδείας.

