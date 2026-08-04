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Αδιανόητο: Καταγγελία πως σκότωσαν και έψησαν κρι-κρι στο φαράγγι της Σαμαριάς

Η εισαγγελία Χανιών κάνει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ευσταθεί η καταγγελία για τη θανάτωση και κατανάλωση του προστετευόμενου κρι-κρι.

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Κρι-κρι
Κρι-κρι | EUROKINISSI / ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ
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Έρευνα από την εισαγγελία Χανιών αναφορικά με σοκαριστικό περιστατικό που φαίνεται να έλαβε χώρα στο φαράγγι της Σαμαριάς. Άγνωστοι φέρεται να σκότωσαν κρι-κρι και στη συνέχεια να το έψησαν και κατανάλωσαν.

Όπως μεταφέρουν τα Χανιώτικα Νέα, το περιστατικό λέγεται ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εργασιών στο φαράγγι.

Η ανακριτική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων ερευνά την καταγγελία για το αν άτομα, που εργάζονταν σε συνεργεία μέσα στο φαράγγι για να αποκαταστήσουν ζημιές, προχώρησαν στη θανάτωση κρητικού κρι-κρι. 

Σημειώνεται πως το είδος είναι προστατευόμενο, ενώ κίνδυνοι μπορεί να προέκυπταν και από την ίδια τη φωτιά στο φαράγγι. 

Η Διεύθυνση Δασών, επιβεβαίωσε στο τοπικό μέσο ότι είναι σε εξέλιξη ανάκριση προκειμένου να διερευνήσει αν ευσταθεί ή όχι η καταγγελία.

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