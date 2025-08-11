Μενού

«Έξαλλο» κρι κρι προκάλεσε χάος σε ελληνική παραλία: Την «έπεσε» σε τουρίστες για τροφή

Ένα κρι κρι ήπιε κοκτέιλ και έγινε viral.

Newsroom
Κρι κρι
Κρι κρι σε παραλία | TikTok@dailymail
Ήταν μια συνηθισμένη μέρα σε μια παραλία στα Σύβοτα, οι τουρίστες  λιάζονταν ανέμελοι, απολάμβαναν τα κοκτέιλ τους και έβγαζαν selfies με φόντο το γαλάζιο.

Και τότε έκανε «έφοδο» κρι-κρι με attitude, που κατέβηκε από τα βουνά και έφαγε τα σνακ των λουόμενων.

Το κρι κρι περιηγήθηκε ανάμεσα στις πετσέτες, έψαξε στις τσάντες και τελικά ήπιε ένα μοχίτο. 

@dailymail A greedy goat causes havoc as it pesters sunbathers for food on a beach in Greece. Footage shows tourists' attempts to shoo it away whilst others watched as it devoured their snacks. Read more at DailyMail.com 🎥Newsflare #goat #beach #holidays #greece ♬ original sound - Daily Mail

Αυτή η «στιγμή παραφροσύνης» απαθανατίστηκε από κινητά και ανέβηκε στα social media, προκαλώντας κύματα γέλιου. 

Το TikTok πήρε φωτιά, ενώ η σκηνή έφτασε μέχρι και τις σελίδες της βρετανικής, που την περιέγραψε ως «greedy goat causing havoc» καθώς το τετράποδο φαίνεται ότι ενοχλούσε τους λουόμενους στην αναζήτησή του για φαγητό.

Πηγή: Daily Mail

