«Έξαλλο» κρι κρι προκάλεσε χάος σε ελληνική παραλία: Την «έπεσε» σε τουρίστες για τροφή

Ήταν μια συνηθισμένη μέρα σε μια παραλία στα Σύβοτα, οι τουρίστες λιάζονταν ανέμελοι, απολάμβαναν τα κοκτέιλ τους και έβγαζαν selfies με φόντο το γαλάζιο.

Και τότε έκανε «έφοδο» κρι-κρι με attitude, που κατέβηκε από τα βουνά και έφαγε τα σνακ των λουόμενων.

Το κρι κρι περιηγήθηκε ανάμεσα στις πετσέτες, έψαξε στις τσάντες και τελικά ήπιε ένα μοχίτο.

Αυτή η «στιγμή παραφροσύνης» απαθανατίστηκε από κινητά και ανέβηκε στα social media, προκαλώντας κύματα γέλιου.

Το TikTok πήρε φωτιά, ενώ η σκηνή έφτασε μέχρι και τις σελίδες της βρετανικής, που την περιέγραψε ως «greedy goat causing havoc» καθώς το τετράποδο φαίνεται ότι ενοχλούσε τους λουόμενους στην αναζήτησή του για φαγητό.

Πηγή: Daily Mail