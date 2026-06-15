Αδιανόητο περιστατικό βίας στην Κρήτη: Μάνα και γιος φέρονται να ξυλοκόπησαν την 39χρονη σύντροφό του

Ακόμη ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στην Κρήτη, σε ξενοδοχείο των Χανίων.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου (13/6) στην περιοχή Καμισιανά Χανίων όταν υπάλληλοι ξενοδοχείου άκουσαν φασαρία από κάποιο δωμάτιο, ανησύχησαν και μπήκαν μέσα.

Εκεί, σύμφωνα με το zerpanews.gr, αντίκρισαν μία γυναίκα χτυπημένη στο πρόσωπο, τον σύντροφό της, την μητέρα του συντρόφου της και δύο ανήλικα παιδιά. Άμεσα κλήθηκε η αστυνομία.

Κρήτη: Τι κατήγγειλε η 39χρονη

Η 39χρονη γυναίκα που φέρει τραύματα στο πρόσωπο, δήλωσε πως αρχικά τσακώθηκε με την 54χρονη μητέρα του συντρόφου της, η οποία πέραν του ότι την εξύβρισε, προέβη σε βίαιες πράξεις εναντίον της τραβώντας την από τα μαλλιά και γρονθοκοπώντας την στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, όπως δήλωσε η 39χρονη ανέλαβε δράση και ο 31χρονος σύντροφός της, ο οποίος την χτύπησε στο πρόσωπο με μπουνιές.

Μάλιστα όλα αυτά συνέβησαν μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών, το ένα εκ των οποίων, 9 ετών, προέρχεται από προηγούμενο γάμο της 39χρονης και το δεύτερο, μόλις 3 ετών είναι παιδί της 39χρονης και του 31χρονου συντρόφου της.

O 31χρονος συνελήφθη από τις αρχές στην Κρήτη. Η 39χρονη δήλωσε πως δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του συντρόφου και της μητέρας του. Ωστόσο έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική έρευνα για τα βαριά τράυματα της γυναίκας.