Αδιανόητο περιστατικό στην Θεσσαλονίκη: Άστεγος βρέθηκε μέσα στη χοάνη απορριμματοφόρου

Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο περιστατικό βρέθηκαν οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των απορριμμάτων εντόπισαν άστεγο να κοιμάται μέσα σε πράσινο κάδο σκουπιδιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:40 τα ξημερώματα, επί της οδού Λεωφόρου Νίκης 69, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τον άστεγο να κοιμάται μέσα στον κάδο, ενώ ήταν σε εξέλιξη στην πόλη καταρρακτώδης βροχόπτωση.

Οι εργαζόμενοι διαπίστωσαν έγκαιρα πως υπήρχε άνθρωπος μέσα στον κάδο των σκουπιδιών και αντέδρασαν αστραπιαία.

Ο άστεγος άνδρας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης με ελαφρά τραύματα, ενώ οι υπάλληλοι της Καθαριότητας κατέθεσαν για το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα.

«Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι η πολυπλοκότητα και η σύνδεση του αντικειμένου της καθαριότητας απαιτεί άριστο μηχανικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους για την άμεση αντίδραση τους που σε συνθήκες δύσκολες καιρικές αντέδρασαν γρήγορα και δεν είχαμε κάποιο δυσάρεστο περιστατικό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Ζαχαριάδης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης:

«Τα ξημερώματα σήμερα της Πέμπτης 23/4 επί της Λ. Νίκης 69, στη διάρκεια της μηχανικής αποκομιδής υπέργειων κάδων από πλήρωμα και όχημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων σημειώθηκε το εξής περιστατικό:

Στη διαδικασία ανύψωσης και απόρριψης του περιεχομένου του κάδου απορριμμάτων εντός της χοάνης του απορριμματοφόρου, παρά την έντονη βροχόπτωση και κόπωση του πληρώματος, διαπιστώθηκε πως εντός του κάδου κοιμόταν άνδρας που κατά την διαδικασία της αποκομιδής έπεσε μέσα στο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, εντός του οχήματος.

Χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των εργαζομένων, διεκόπη άμεσα η αυτοματοποιημένη διαδικασία λειτουργίας του απορριμματοφόρου.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η Ελληνική Αστυνομία και ο άνδρας, ρουμανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο όπου με βάση την τρέχουσα ενημέρωση, έχει υποστεί τραυματισμό σε ένα από τα κάτω άκρα.

Το πλήρωμα του απορριμματοφόρου έδωσε την προβλεπόμενη κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα και αποχώρησε».

