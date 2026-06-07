Σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και κτίρια προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (07/06) στη Βόρεια Εύβοια, με επίκεντρο την περιοχή κοντά στο Προκόπι.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, Γιώργο Κελαϊδίτη, έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και άλλες υποδομές, ενώ ο σεισμός προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο evima.gr, προβλήματα καταγράφηκαν και στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, έξω από το Προκόπι, όπου εκείνη την ώρα τελούνταν βάφτιση, με τον κόσμο να βγαίνει έντρομος από τον χώρο μετά τη δόνηση.

Διαβάστε ακόμα: Σεισμός τώρα: Oι κινήσεις που δεν πρέπει με τίποτα να κάνετε σε περίπτωση δόνησης

Σεισμός τώρα: «Ζημιές σε 5 σπίτια»

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Αργύρης Λιάσκος, μιλώντας στο Open, ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον πέντε σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές από τη σεισμική δραστηριότητα.

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στους κατοίκους και τις υλικές ζημιές, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, γεγονός που αποτελεί το πιο θετικό στοιχείο μετά τον ισχυρό σεισμό και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την καταγραφή των ζημιών και την υποστήριξη των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν.

Διαβάστε ακόμα: Σε κάθε σεισμό κάνουμε το ίδιο ακριβώς αστείο

Σεισμός τώρα: Το μέγεθος των δονήσεων

Διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (07/06) στηΒόρεια Εύβοια και έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί και στην Αθήνα. Συγκεκριμένα ο πρώτος σεισμός καταγράφηκε στις 12:58 και είχε μέγεθος 4,8 Ρίχτερ.

Σεισμός στην Βόρεια Εύβοια | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Ο δεύτερος σεισμός που σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα ήταν μεγέθους 5.2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, επιτείνοντας την ανησυχία των κατοίκων. Το επίκεντρο της δεύτερης καταγράφεται 2 χλμ. ανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο σημειώθηκαν συνολικά έξι δονήσεις, με τη μεγαλύτερη να υπολογίζεται στους 5,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Σεισμός τώρα στην Εύβοια: Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι

Μιλώντας στην ERTNEWS, ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος επισήμανε ότι η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς διατρέχεται από αρκετά ενεργά ρήγματα. Όπως ανέφερε, το επίκεντρο της πρόσφατης σεισμικής ακολουθίας εντοπίζεται κοντά στο Προκόπι Ευβοίας, απέναντι από την περιοχή του Θεολόγου Φθιώτιδας.

Διαβάστε ακόμα: Σεισμός τώρα: Oι κινήσεις που δεν πρέπει με τίποτα να κάνετε

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο Open ανέφερε ότι η περιοχή παρουσιάζει σεισμική δραστηριότητα από τις 12 το μεσημέρι, επισημαίνοντας πως «παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν».

Όπως εξήγησε, «έχουν σημειωθεί δύο αρκετά ισχυρές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες εκδηλώνονται συγκεντρωμένα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, λίγων ωρών ή ημερών».

Ο ίδιος χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι τα μεγέθη των σεισμών παραμένουν μέχρι στιγμής σε αυτά τα επίπεδα, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με βεβαιότητα αν κάποιος από τους σεισμούς αποτελεί τον κύριο σεισμό της ακολουθίας. «Το θετικό είναι ότι διατηρούνται τα μεγέθη σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμη αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σεισμός τώρα στην Εύβοια: Κατολισθήσεις στην περιοχή

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σε κτίρια και επιχειρήσεις αν και έχουν σημειωθεί αρκετές κατολισθήσεις σε πολλά σημεία της Εύβοιας κυρίως στην περιοχή Πλακιά και Δαφνούσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μαντουδίου, Γιάννη Τσαπουρνιώτη που μίλησε στο Ertnews.